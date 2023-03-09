İYİ Parti ile HDP arasındaki kavga tamamen danışıklı dövüş! Avukat Serkan Toper'den tepki: Akşener'in sözde ülkücü damarı tatile mi çıktı?
Altılı koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının bir gün sonrasında HDP ile yakınlaşma süreci start aldı. Yaşanan süreci A Haber ekranlarında değerlendiren Avukat Serkan Toper bir siyasi mühendislik yapıldığını söylerken "HDP ile İYİ Parti arasındaki kavga tamamen danışıklı dövüş" ifadelerini kullandı. Toper Akşener'in sözde ülkücü damarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Kendisine bir gezide "Kürdistan" dendiğinde "Ne Kürdistan'ı?" demesini beklerdik. Tek dertleri kişisel hedefler. İYİ Parti'nin ilkesel kavgası yok. " dedi. İşte detaylar...
Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanmasıyla son bulurken yaşanan sürece İYİ Parti'nin masadan kalkıp saatler sonra yeniden oturması damga vurdu.
Avukat Serkan Toper A Haber ekranlarında İYİ Parti ve HDP arasındaki ilişkiye ilişkin yorumlarda bulundu.
"BİR SİYASİ MÜHENDİSLİK YAPILIYOR"
Bir siyasi mühendislik yapılıyor. HDP'nin amaç ve eylem söylemlerle milliyetçi tabanı aracı kılıyorlar. İYİ Parti'nin sözde milliyetçi yöneticileriyle yapıyorlar bunu.
HANİ MASAYA GETİREMEZLERDİ?
Akşener "CHP HDP ile görüşebilir ama taleplerini masaya getiremez" dedi. HDP Ekim 2021'de "Kayyumlara son verilmeli" diyor. Millet İttifakı'nın metninde hemen bu madde yer alıyor. Bakın getirmişler. "Türkiye Suriye ve Irak'ta askeri operasyonlar yerine iletişim kurulacak" deniyor. Bu da Millet İttifakı'nın metninde yer alıyor.
AKŞENER'İN ÜLKÜCÜ DAMARI TATİLE Mİ ÇIKTI?
HDP ve DEVA tarafından anadilde eğitim konusu gündeme geldi. İYİ Parti neredeydi? Ülkücü damarları tatile mi çıkmıştı? Bu bölücülük projesi için İYİ Parti'nin milliyetçi tabanı da alet ediliyor.
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