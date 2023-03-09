İYİ Parti ile HDP arasındaki kavga tamamen danışıklı dövüş! Avukat Serkan Toper’den tepki: Akşener’in sözde ülkücü damarı tatile mi çıktı?

HANİ MASAYA GETİREMEZLERDİ?

Akşener "CHP HDP ile görüşebilir ama taleplerini masaya getiremez" dedi. HDP Ekim 2021'de "Kayyumlara son verilmeli" diyor. Millet İttifakı'nın metninde hemen bu madde yer alıyor. Bakın getirmişler. "Türkiye Suriye ve Irak'ta askeri operasyonlar yerine iletişim kurulacak" deniyor. Bu da Millet İttifakı'nın metninde yer alıyor.