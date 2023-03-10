Başkan Erdoğan seçim kararını imzaladı! Türkiye seçime gidiyor... Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim kararını imzaladı. A Haber tarihi günde Beştepe'den özel yayın gerçekleştirdi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim kararını imzaladı.
Türkiye 20'nci kez cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. 19'uncu kez de milletvekili genel seçimi gerçekleştirilecek.
Nasıl bir seçim süreci yaşayacağız? Neden tarihi seçim? Seçim takvimi nasıl işleyecek?
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"BÜYÜK YARIŞA SAHNE OLACAK"
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Cumhuriyetin 100'üncü yılı bu seçimleri sembolik olarak bile anlamlı ve farklı kılıyor. Ama elbette 2018 bu yılından bu yana tecrübe ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu sistemin kurumsallaşmasıyla bu sisteme kategorik olarak karşı çıkanlar arasındaki bir siyasal mücadele de toplumun önüne şu anda serilmiş vaziyette.
Bu seçimi benzersiz kılan tarafı elbette Türkiye'nin demokrasi tarihinde vesayetle mücadele olarak başlayıp Türkiye'nin dönüştürücü reformlarla bugün tamamlayıcı reformlara doğru evrildiği süreçte siyasi tercih olarak ortaya konulacak olan husus sistemik eleştiri diye başlayıp, kendisi başlı başına bir sistem problemi haline dönüşen 6'lı masa ve vadettikleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde Cumhurbaşkanının liderliğinde Cumhur İttifakı'nın vadettikleri arasındaki büyük yarışa sahne olacak.
"OLAĞANÜSTÜ BİR MOTİVASYONA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"
Elbette el yükseltilen deprem başta olmak üzere ekonomik şartlar dahil olmak üzere farklı faktörleri istismar çizgisinde farklı noktalara çekmeye dönük bir muhalefet bileşimi var. 6'lı masanın 13 ay sonra kavga dövüş bir cumhurbaşkanı adayında uzlaşması bu masa ve etrafındakiler bakımından olağanüstü bir motivasyona dönüştürüldü.
ALGI ÜRETMENİN ALTYAPISI
Şu anda seçimi kazandık havasında götürüyorlar süreci. Ben bunu son derece dikkate değer buluyorum. Çünkü Türkiye daha henüz bu pilav çok su götürür denilecek süreçleri yaşayarak 14 Mayıs'a doğru ilerleyecek. Ama bugünden oluşturulan bu algı aslında 15 Mayıs sabahında seçimlerin sıhhati seçimlerin güvenilirliği ve sandığa olan itimatla ilgili soru işaretleri üretmenin de bir altyapısı.
"SERT GEÇECEK"
Tabiri caizse Allah rahmet eylesin Sadri Alışık'ın o filmindeki sahne bu da mı gol değil hakim bey? Yani her şeyi yaptık içeriden dışarıdan tüm unsurları bir araya getirdik. Ayrıldık tekrar birleştik. Yetmedi iki belediye başkanını da devreye soktuk. Topumuz tüfeğimiz ne varsa adeta bir siyasal milli seferberlik ilan ettik şimdi de kazanamayacaksak nasıl olur mu şeklinde soruların da topluma alttan alta işlendiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla sert geçeceğini düşündüğüm bir seçim sürecinin arifesindeyiz.
"HDP İLE İLGİLİ İLGİNÇ SÜREÇLER YAŞANIYOR"
Masanın her zaman resmi bileşeni olmamakla birlikte altında kenarında üstünde bir yerinde HDP ve HDP ruhu vardı. Hatta CHP'li bazı isimlerin HDP ile Genel Başkan Kemal KIlıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde dirsek temasına geçtiği olası bir seçim başarısında HDP'ye siyasal konuşlanma itibariyle buna kabinedeki temsil dahil olmak üzere hangi vaatlerde bulunabileceğine ilişkin de siyasal egzersizler yapıldığını da duyuyorduk. HDP ile ilgili ilginç süreçler yaşanıyor.
AYM'NİN İLGİN HDP KARARLARI
Yakın zamanda AYM iki ilginç karar verdi. Sözlü savunmaya ilişkin ilave süre istemine evet dedi ve 11 Nisan'a erteledi. İkincisi de siyasi partiler Hazine'ya yardımı alıyorlar HDP'nin hazine yardımını AYM kararıyla tedbir konulmuştu yine AYM bu tedbir kararını kaldırdı. Yaklaşık yarım trilyona aşkın bir tutar HDP'nin kullanımına tahsis edilmiş oldu.
SEÇİMLER NEDEN ÖNEMLİ?
A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün: Niçin bu seçimler önemli? 100'üncü yıla denk geliyor. Sembolik bir önemi var. Beri taraftan şöyle yakın çevremize ve geçirdiğimiz sürece baktığımız zaman kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti cumhuriyetin ilanından beri en zor süreçlerden birini geçiriyor. İki depremin üstünden 45'e yakın insanımızı kaybettik. Hepsine bir kez daha rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum.
Bunun ötesinde şu anda belki çok farkında değiliz ama çok ciddi bir kuraklık riskiyle karşı karşıyayız. Kış çok ılıman geçti. İlkbahar keza yağışsız geçiyor. Biz bunların sonuçlarını yazdan itibaren görmeye başlayacağız. Bitti mi? Hayır bitmedi.
Türkiye'nin başka sıkıntıları da var yakın coğrafyasından kaynaklanan. Bugün belki bir ABD için Rusya – Ukrayna savaşı bizim kadar hayati önem taşımıyor. Çünkü her ne oluyorsa bizim burnumuzun dibinde yaşanıyor. Her şey gözümüzün önünde oluyor.
Böyle bir ortamda hem iç hem dış dinamiklerin hayati derecede kritik olduğu bir ortamda Türkiye seçimlere gidiyor.
Bugün olacak olan aslında malumun resmi ilanıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaten daha evvelden 14 Mayıs'ta seçimlerin olacağını söylemişti. Öyle hızlı bir süreçten geçiyoruz ki bizi izleyenlerden vazgeçtim gazeteciler bile bazen yakın geçmişte neler olduğunu unutabiliyorlar.
"ÇOK DAHA SERT SÜREÇLER YAŞANACAK"
Seçim sürecinin ben çok sert geçeceğini tahmin ediyorum. Hatta şu anda yaşanandan çok daha sert süreçler yaşanacağını tahmin ediyorum.
Türkiye'nin cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birine gidiyoruz. Dilerim yanılırım ama en sert karşılıklı suçlamaların yaşanacağı bir seçim süreci öngörüyorum.
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