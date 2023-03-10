Başkan Erdoğan seçim kararını imzaladı! Türkiye seçime gidiyor... Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

İşte o açıklamalardan satır başları;

"BÜYÜK YARIŞA SAHNE OLACAK"

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Cumhuriyetin 100'üncü yılı bu seçimleri sembolik olarak bile anlamlı ve farklı kılıyor. Ama elbette 2018 bu yılından bu yana tecrübe ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu sistemin kurumsallaşmasıyla bu sisteme kategorik olarak karşı çıkanlar arasındaki bir siyasal mücadele de toplumun önüne şu anda serilmiş vaziyette.

Bu seçimi benzersiz kılan tarafı elbette Türkiye'nin demokrasi tarihinde vesayetle mücadele olarak başlayıp Türkiye'nin dönüştürücü reformlarla bugün tamamlayıcı reformlara doğru evrildiği süreçte siyasi tercih olarak ortaya konulacak olan husus sistemik eleştiri diye başlayıp, kendisi başlı başına bir sistem problemi haline dönüşen 6'lı masa ve vadettikleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde Cumhurbaşkanının liderliğinde Cumhur İttifakı'nın vadettikleri arasındaki büyük yarışa sahne olacak.