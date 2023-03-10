CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR MU? Başkan Erdoğan ile neyi görüştüler?
Son dakika haberleri… Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi A Haber’de anlattı. 6’lı koalisyona tepki gösteren Destici, “HDP’nin talepleri masanın metninde var. Kimi kandırıyorlar? Bütün Anadolu’yu gezerek anlatacağız” dedi. Destici Cumhur İttifakı’nın genişlemesi konusunda “Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır, bunu daraltamayız.” İfadelerini kullandı.
Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye'de bir araya gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı bugün A Haber canlı yayınına konuk oldu ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İttifaklar konusuna değinen Mustafa Destici, "Terörün siyasi şubeleriyle ittifak yapanlar vebal altında" ifadelerini kullandı.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları:
"Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri için Sayın Cumhurbaşkanımız bugün kararını verecek. Gerekli imzayı atacak ve yine aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ve bundan sonrası iki ay sonrası ilk Pazar'a denk gelen gün olan 14 Mayıs'ta da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri gerçekleştirilecek. Öncelikle ülkemize milletimize, devletimize, vatandaşlarımıza, seçmenlerimize seçime katılacak partilere adaylara şimdiden hayırlı olmasını niyaz ediyorum.
Çünkü çok zor bir süreçten geçiyoruz bu normal bir seçim olmayacak çünkü ülkemiz 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadı. 11 ilimiz onlarca ilçemiz yüzler binlerce köyümüz maalesef bu depremden olumsuz etkilendi. 46 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Bir kez daha onlara Allah'tan rahmet diliyorum. On binlerce yaralımız vardı bir kısmının tedavileri devam ediyor ağır olanlar var onlara Allah'tan şifa niyaz ediyorum. Geride kalanlara da sağlık sıhhat ve sabır diliyorum.
Devletimiz vatandaşımız devlet-millet iş birliği ile ilk günden itibaren önce enkazda olanları canlı olarak çıkarma gayreti verildi. Daha sonra naaşlar alındı barınma ihtiyacı yiyecek ihtiyacı giyecek ihtiyacı ısınma ihtiyacı şimdi bunlar elhamdülillah büyük çoğunlukla sağlanmış vaziyette. Çok az noktalarda çadırdır konteynerdir bu ihtiyaçlar var. Biz sürekli bölgedeyiz. Bunlar da süratle tamamlanıyor.
İnşallah bu zor süreci de devlet millet dayanışması içinde el birliğiyle atlatacağız. Yaralarımızı da birlikte saracağız. Birlikte iyileştireceğiz. Geride kalanlarımıza da birlikte sahip çıkacağız. İşte böyle bir süreçte seçime gidiyoruz. Bu seçim diğer seçimler gibi müziklidir seçim otobüsleri büyük programlar bunları görmeyeceğimizi düşünüyorum. En azından biz Cumhur İttifakı olarak seçimi daha çok deprem bölgesi hassasiyetiyle geçireceğiz. Ümidimiz BBP olarak dün Sayın Cumhurbaşkanımızla önce yarım saatten fazla ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Burada gündemimizin ağırlıklı konusu deprem, depremde yaşananlar, bizim izlenimlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın düşünceleri bunları istişare ettik. Daha sonra Türkiye'nin gündemindeki belli konuları görüştük.
Daha sonra da parti heyetlerimiz seçim işleri başkanlarımız hukuk işleri başkanlarımız bizim genel sekreterimiz AK Parti'nin Genel Başkanvekili geniş bir heyetle seçimlere yönelik çalışmalarımızı da yol haritamızı da 1 saatten fazla bir sürede bunu istişare etme imkanı bulduk. Biz başından beri Türkiye'nin Cumhur İttifakı'yla yoluna devam etmesinin daha hayırlı olduğunu çünkü özellikle içinden geçtiğimiz bu deprem sürecinde bile bu süreci toparlayacak özellikle yıkılan binaların inşası konusunda çok tecrübeli bir Cumhurbaşkanımız ve yönetimi var. Daha önce Elazığ depremi olsun Van olsun İzmir olsun diğer yaşadığımız doğal afetler olsun buralardan hep yüzünün akıyla çıkmış bir devlet ve bir hükümet var.
Mevcut ittifakımızın kazanması mevcut hükümetin devam etmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamda da yaraların daha çabuk sarılması noktasında çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan Türkiye deprem yaşadık ama bize yönelik tehditler sona ermedi. Güneyimizde geçtiğimiz hafta ABD Savunma Bakanı gitti PKK ile PYD ile görüştü. Şimdi biz bunu kabul ediyor muyuz? Etmiyoruz. Reddediyoruz. Ama Sayın Kılıçdaroğlu ne demişti? Güneyimizde bir başkası olacağına PYD olsun demişti. PYD kim? PKK. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu bilmiyor mu? Şahsına bir şey söylemiyorum ama Kılıçdaroğlu'nun zihniyeti bugüne kadar söyledikleri vadettikleri bugün HDP dahil diğer aşırı sol partilerle diyaloğa girmesi bunlardan desteklerini istemesi bunlar resmi olarak ittifakta olmasa bile fiili olarak ittifaka dahil etmesi bunların hiçbirisini gözden kaçıramayız. Milletimize anlatmak zorundayız.
BÜYÜK VEBAL ALTINDADIR
Biz tarihi uyarılarımız yapmak zorundayız. İster PKK Olsun ister DHKPC olsun bunların siyasi şubeleriyle ittifak edenler ya da bunların desteğini arayanlar bunların destekleriyle birlikte iktidara gelmeyi amaçlayanlar büyük vebal altındadır. Bu millete bu anlamda kimsenin bir diyet ödetmeye hakkı yoktur. Bunlar diyet isteyecekler. HDP verdiği desteğin karşılığını almayacak mı? Ne istiyor? Önce kayyumların gitmesi ve belediye başkanlıklarının tekrar kendilerine verilmesi daha sonra Avrupa yerel yönetimler şartlarının uygulanmasını istiyor. 6'lı masanın olası bir seçimi kazanması durumunda PKK orada devleti kurarsa yerel yönetimler şartı uygulamaya geçer de Türkiye Allah muhafaza etsin devlet bölünmez mi? Parçalanmaz mı? Bunlar olmaz demesin kimse. Biz Balkanlar'ı iki sene içinde kaybettik. Koskoca Balkanlar'ı. Biz Cumhur İttifakı'nı devletimizin bekası ülkemizin bütünlüğü milletimizin birliği açısından kardeşliği açısından çok kıymetli ve değerli görüyoruz. Bunun için önceliğimiz ülkemiz önceliğimiz devletimiz önceliğimiz milletimiz. Önceliği devlet millet ülke olan Cumhur İttifakı'mız.
KİMİ KANDIRIYORLAR?
İYİ Parti'de bir tutarsızlık var. Bir taraftan HDP eşittir PKK daha sonra da diyeceksiniz ki HDP ile görüşülebilir ama masaya onların teklifleri getirilemez. Neyi getirilememiş? Açıklananın metinlerin içerisinde HDP'nin talepleri var. HDP'Nin siyasi taleplerinin bir çoğu zaten 6'Lı masa tarafından açıklanan metinlerde var. Kimi kandırıyorlar? Biz bunları tabii ki vatandaşımıza anlatmaya devam edeceğiz. Daha yoğun bir şekilde anlatacağız. Bütün Anadolu'yu gezerek bunu yapacağız.
CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR MU?
Bu ismini zikrettiğiniz siyasi partiler 3-4 partiyle bu anlamda görüşmeler gerçekleştirildiğini biliyorum. İnşallah olumlu sonuçlanır hayırlı sonuçlanır. Daha önce da ifade ettim Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır. Cumhur İttifakı'nın önceliği devletin varlığı ülkenin bütünlüğü ve milletin istiklali ve istikbali kardeşliği bütünlüğüdür. Bu ilkelerimizle buluşmak isteyen herkese her siyasi partiye elbette ki Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır. Biz bunu daraltamayız.
Bir sözüm de Anayasa Mahkemesi'ne olacak. Elbette ki bir hukuka sonuna kadar saygılıyız. Ama Anayasa Mahkemesi üyelerine bir önceki kararını dün değiştiren üyelere seslenmek istiyorum. Ne oldu bu kararınızı değiştirdiniz. Yani birkaç önce HDP'ye kapatma davası sürdüğü için terör örgütünün partisi olduğu için kapatma davası sürerken hazine yardımına bloke konurken ne oldu 1 ay sonra bu bloke kaldırıldı. Arada ne değişti? HDP, PKK'yı mı lanetledi? PKK ile arasına mesafe koyduğunu mu açıkladı? Türkiye'de teröre karşı bir duruş mu sergiledi?
Şimdi yüzlerce milyon para PKK'nın partisine verilecek. Bu paranın nereye gideceğini, nerede kullanılacağını benim bildiğim kadar bu karar evet diyen AYM üyeleri de biliyor. 2 cihanda bu vebal o kararın altına imza atan ona evet diyenler için yeterdir. Ve o karara imza atan AYM üyelerini de biz milletimize ifşa edeceğiz. Kimler evet demiş kimler hayır demiş bunları milletimizle paylaşacağız. "
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