CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR MU? Başkan Erdoğan ile neyi görüştüler?

KİMİ KANDIRIYORLAR?

İYİ Parti'de bir tutarsızlık var. Bir taraftan HDP eşittir PKK daha sonra da diyeceksiniz ki HDP ile görüşülebilir ama masaya onların teklifleri getirilemez. Neyi getirilememiş? Açıklananın metinlerin içerisinde HDP'nin talepleri var. HDP'Nin siyasi taleplerinin bir çoğu zaten 6'Lı masa tarafından açıklanan metinlerde var. Kimi kandırıyorlar? Biz bunları tabii ki vatandaşımıza anlatmaya devam edeceğiz. Daha yoğun bir şekilde anlatacağız. Bütün Anadolu'yu gezerek bunu yapacağız.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR MU?

Bu ismini zikrettiğiniz siyasi partiler 3-4 partiyle bu anlamda görüşmeler gerçekleştirildiğini biliyorum. İnşallah olumlu sonuçlanır hayırlı sonuçlanır. Daha önce da ifade ettim Cumhur İttifakı ilkeler ittifakıdır. Cumhur İttifakı'nın önceliği devletin varlığı ülkenin bütünlüğü ve milletin istiklali ve istikbali kardeşliği bütünlüğüdür. Bu ilkelerimizle buluşmak isteyen herkese her siyasi partiye elbette ki Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır. Biz bunu daraltamayız.