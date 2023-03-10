Depremzedeler için YSK neler yapacak? 11 ilde oy kullanımı nasıl olacak? AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel açıkladı
Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak belirlenmesinin ardından sürecin nasıl işleyeceği de yavaş yavaş belli oluyor. A Haber ekranlarına katılan AK Parti YSK Temsilcisi Avukat Recep Özel özellikle deprem bölgesinde seçimlerin nasıl yapılacağına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Sürecin artık başladığını belirten Özel "Deprem bölgesinde en zor kısım seçmen listelerini oluşturmak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Türkiye'de seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağın netleşmesinin ardından sürecin nasıl işleyeceği de merak edilen konuların başında geliyor.
AK Parti YSK Temsilcisi Avukat Recep Özel A Haber'de katıldığı yayında özellikle deprem bölgesinde seçimlerin nasıl yapılacağına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
"SEÇİMLERİN ERTELENMESİ GÜNDEME GELMEDİ"
Deprem olmadan önce Cumhurbaşkanımız 14 Mayıs'ta seçimlerin yapılacağına yönelik ifadeler kullanmıştı. Ancak depremin ikinci günü muhalefet "Seçimi hemen yapacaksınız" gibi bir çıkışla sanki sandık kaçırılıyor gibi algı oluşturmak istedi.
MUHALEFET GÜNDEMDE TUTMAYA DEVAM ETTİ
Orada vatandaşlar canlarıyla uğraşırken muhalefet seçimi gündemde bulundurmaya devam ettiler.
SEÇİMİN BİR AN ÖNCE GÜNDEMDEN ÇIKMASI GEREKİYOR
Bu seçimi erteleme gündemimiz hiçbir zaman oldu. Bizim tek derdimiz deprem bölgesinin ayağa kaldırılması. Ancak bu seçimlerinde bir an önce yapılıp ülke gündeminden çıkması gerekiyor. Biz asla ertelemeyi düşünmedik.
SÜREÇ ARTIK BAŞLADI
YSK da tarihi belirledi ve süreç artık başladı. Deprem bölgesinde kalan vatandaşlarımız ve bölgeden farklı bölgelere yerleşen insanlarımız var. Bu vatandaşlarımıza oy kullandırmak için planlamalar yapıyoruz.
EN ZOR KISIM SEÇMEN LİSTELERİ
Hareket halinde olan bir yapı var deprem bölgesinde. O yüzden ilk başta seçmen listeleri oluşturulacak.İşin en zor kısmı bu. Seçim günü çadır ya da konteynerda sandıklar kurulur bunlar kolay.
14 GÜN SÜRE TANINIYOR
Deprem bölgesinden başka bir bölgeye giden vatandaşlar ikametgah bilgilerini gittikleri adrese alırsa çok daha rahat olur.
Muhtarlık bölgesi askı listelerine çıkılacak. İkametini göndermek isteyenlere yasalar 14 gün bir süre tanımlıyor. 14 gün içinde İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gidilerek başvuru yapılabilir.
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