Başkan Erdoğan imzayı attı! Türkiye 14 Mayıs’ta seçime gidiyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladı. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biraz önce Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalıyorum" dedi. Başkan Erdoğan, AK Parti'den milletvekili olmak için başvuru yapacak adayların öncelikle depremzedeler için AFAD'a yardım bağışı yapacağını açıkladı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı ve A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.

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