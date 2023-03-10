Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katılacak mı?

Başkan Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete’de yayımlandı, YSK 14 Mayıs dedi. Türkiye 14 Mayıs’ta seçime gidiyor. Daily Sabah Yazarı Merve Şebnem Oruç ve Hukukçu Avukat Serkan Toper, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundular. Toper, “En büyük hakem millet. Millet ne derse o olacak. Özellikle Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’ndan yana tavır alacağını düşünüyorum. Çünkü Milli Görüş geleneğini içselleştirmiş, rahmetli Erbakan Hoca’nın da aynı zamanda oğlu onun tedrisatından sadece siyaseten değil ev ortamında dahi geçmiş Sayın Erbakan’ın da son tahlilde milli ve yerli olduğunu bildiğimiz düşündüğümüz Cumhur İttifakı’ndan yana tavır alacağını bekliyor ve umur ediyorum açıkçası.” dedi. Oruç ise "12 maddelik bildiride hala ekonomi ile ilgili dış politika ile ilgili dış politika ile ilgili iç siyasetle ilgili HDP ile ilgili PKK ile FETÖ ile mücadele ile ilgili ne yapacaklarını bilmediğimiz 6’lı masa bugün itibariyle depremle de nasıl ya da Türkiye’yi bekleyen olası afetlerle de nasıl mücadele edeceği konusunda sadece yuvarlak konuştu. Başlık koydu altını yine doldurmadı. Bu konuda sınıfta kaldıklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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