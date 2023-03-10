10 Mart 2023, Cuma
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Türkiye 14 MAYIS’TA seçime gidiyor! Başkan Erdoğan’dan tarihi açıklamalar
Son dakika haberi... Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinde "Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır" hükmünde yer alan yetkisini kullanarak seçim kararını imzaladı. Başkan Erdoğan, imzanın ardından millete sesleniş konuşmasında, "YSK, 2 aylık seçim takvimini başlatacak" dedi.