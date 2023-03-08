AFAD’dan çarpıcı deprem raporu! Depremde hasar gören bina kamyonun üzerine bindi
AFAD, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle ilgili yeni bir rapor hazırladı. Raporda yıkımların sadece zemin kaynaklı olmadığına işaret edildi. Yönetmeliğe aykırı inşa edilen yapılar ile inşaatta malzeme seçimi ve işçilik hatası da yıkım sebepleri arasında yer alıyor. Öte yandan İskenderun’da depremde hasar gören bina kamyonun üzerine bindi. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
AFAD, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle ilgili yeni bir rapor hazırladı. Rapora göre; "Donatı cinsinin seçimi ve işçilikteki kusurlar olumsuz durumlarından biri olmuş. İlk deprem, Kahramanmaraş ve Hatay'da ikinci deprem ise özellikle Malatya'da daha etkin oldu. Usta, kalfa ve inşaat işçilerinin yapı inşaatlarında çalıştırılması önemli. Bazı yerleşim bölgelerinde ciddi yüzey bozulmaları tespit edildi" denildi.
Yine AFAD raporunda, "Bozulmalar yumuşak zeminlerde daha da belirgin hal aldı. Yıkım sadece zemin kaynaklı değil. Giriş kat kolon boyları sonraki kat kolon boylarına göre daha uzun. Yetersiz ve boyuna donatıyı tutmayacak bağlantı yapıldığı gözlemlendi. Hassas bölgelerde iri çakıl ve tahta gibi yabancı unsurlara rastlandı. Beton için kullanılan granülometrisi uygun ölçülerde çıkmadı. Dere kenarından ya da denizden doğrudan alınan düz yüzeyli çakıllar kullanıldı." ifadeleri kullanıldı.
"Beton sulanmadığı için yandı, gevrek kırılmalar çokça yaşandı. Birleşim yerlerinde ve çıkma kirişler üzerine ciddi hasarlar tespit edildi. Yapılarda yatay ve düşey destekleyici elemanlar yetersiz sayıda.. Yönetmelik kurallarına uyulmayan yapılar ciddi hasar gördü." bölümleri de AFAD'ın raporunda dikkat çeken kısımlar arasında yer aldı.
Öte yandan depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'dan ilginç görüntüler ekrana yansımaya devam ediyor. İskenderun'da deprem sonrası birçok bina yıkılırken çok sayıda yapı da hasar aldı. Bölgede devrilen bir binayı kamyon ayakta tuttu. O görüntüyü A Haber ekranlara taşıdı. Bina ile ilgili kolon kesme iddiaları var.
Oradan son gelişmeleri Tayfun Er şöyle aktardı:
"Bizler 14 gündür Hatay bölgesindeyiz. Binaların farklı nedenlerden dolayı nasıl yıkıldığını ya da ayakta kaldığını ekranlara getiriyoruz. Bunların içinde en sıra dışı örnek Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir bina oldu. Burayı benzetmek ne kadar doğru olur bilemeyiz ama adete bir Pizza Kulesi olmuş durumda buradaki bina. Bu yerleşim yeri öne doğru yatmış ancak yıkılmamış.
Binanın yaşı 30'dan fazla ve 99 yönetmeliğine tabi değil. Binanın kolon ve kiriş sistemleri yönetmeliğe göre yapılmamış ve nervürlü demir kullanılmamış. Bina alt zemin kolonun kırılmasıyla sağ ön tarafa doğru yatmış durumda. Binanın üst tarafında çatlaklar var. Arkada tarafta birkaç binada hasar var. Bina 4 katlı ve ilk zamanlardan beri altında bir market olduğu söyleniyor. Binanın ayakta kalmasının sebebi olarak çevredeki vatandaşlar kamyonu gösteriyor.
Burada balkon çıkıntısı altında yer alan kamyon binanın yıkılmasını engellemiş. Bina öne ve sağa doğru eğilmiş ama yıkılmamış. Burada yetkililerle konuşma fırsatı bulamadık ama gözlemlerimize dayanarak şunu söyleyebiliriz ki; binanın zemin katı zayıf kat, altında market olması, alanın genişletilmesi için kolonların kesilmiş olma ihtimali var. Bununla ilgili bir rapor hazırlanmış olabilir. Ama burada ki bir görüntü bunu destekler nitelikte.
Binaya arka taraftan baktığınız zaman sağlam. Kolonlar belli noktalardan kırılmış. Kolonlar bağlantı noktasında kopmuş. Ortaya çıkan demirlerin nervürlü demir olmadığı görünüyor. Kolon tam olarak 1 kat bağlantı noktasından kopmuş. Bu da binanın ön tarafının zayıf olduğunu ve kolonların patladığını gösteriyor. Bu kolonların kesilmiş olma ihtimalini ortaya çıkarıyor. Yanında yapılan inşaatta ise hasar yok."
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