AFAD’dan çarpıcı deprem raporu! Depremde hasar gören bina kamyonun üzerine bindi

Burada balkon çıkıntısı altında yer alan kamyon binanın yıkılmasını engellemiş. Bina öne ve sağa doğru eğilmiş ama yıkılmamış. Burada yetkililerle konuşma fırsatı bulamadık ama gözlemlerimize dayanarak şunu söyleyebiliriz ki; binanın zemin katı zayıf kat, altında market olması, alanın genişletilmesi için kolonların kesilmiş olma ihtimali var. Bununla ilgili bir rapor hazırlanmış olabilir. Ama burada ki bir görüntü bunu destekler nitelikte.