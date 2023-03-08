08 Mart 2023, Çarşamba
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6'lı koalisyonu neler bekliyor? Sorun aşıldı mı, ötelendi mi?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı Saadet Partisi’nin önünde İYİ Parti lideri Meral Akşener’in asık suratıyla birlikte açıklandı. Kumar masasına dönen Meral Akşener asık suratını spot ışıklarına bağlarken HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na davet geldi. Muhalefetin tekrar bir araya gelmesi Batı basınında sevince neden oldu. Peki asıl kavga ve pazarlık şimdi mi başlıyor? 72 saatlik sorunu otelde çözen 6'lı koalisyonu neler bekliyor? Batı koalisyonu neden destekliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik ve Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz değerlendirdi.