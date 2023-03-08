Gazeteci Yılmaz Özdil Sözcü TV'den neden kovuldu? İmamoğlu'ndan fon desteği geldi! Emin Pazarcı A Haber'de değerlendirdi
Yayın hayatına yaklaşık 1 hafta önce başlayan ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü Televizyonu peş peşe iddialarla gündeme gelirken alınan istifa kararları gündem oldu. Önce Meral Akşener'i savunduğu gerekçesiyle kanalın kurucularından olan Yılmaz Özdil görevinden alınırken sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kanala fon aktardığı iddiaları gündeme geldi. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı Özdil'in ayrılışına ilişkin "Halk sizden partili gibi davranmanızı değil gazeteci gibi davranmanızı ister" dedi. Sözcü TV'ye İmamoğlu tarafından fon sağlandığı iddialarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Pazarcı "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" dedi. İşte detaylar...
CHPye yakınlığı ile bilinen "Sözcü TV" yayın hayatına başlayalı henüz 1 hafta olurken kanalın başındaki isim Gazeteci Yılmaz Özdil'in görevine son verildi.
AKŞENER'İ SAVUNDU SONRASINDA KOVULDU
Özdil canlı yayın esnasında altılı koalisyondan ayrılan Meral Akşener'i savunurken "Ben CHP'li bir gazeteci olarak bunu söylüyorum Meral Akşener masayı dağıttı demek bir gazeteci ahlaksızlığıdır. Akşener aslında masadan ittirildi dışlandı. Meral Akşener'e bu dikte edilmek istendi. Bunu da hiçbir parti kabul etmez" ifadelerini kullanmıştı.
AYRILIK İÇİN CHP'Yİ İŞARET ETTİ
Özdil bu ifadeler sonrasında görevinden ayrılmak zorunda kalırken yazdığı köşe yazısında ayrılık sürecine ilişkin CHP'yi işaret etti. Özdil kendisine yönelik karalama kampanyası başlatıldığını öne sürdü.
İMAMOĞLU'NA ÖNCE AMBARGO SONRA PR ÇALIŞMASI
Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sözcü TV'ye fon aktardığı iddiaları gündeme geldi. Öyle ki İmamoğlu'na Sözcü TV tarafından daha önce ambargo uygulanmıştı. Fakat bu ambargo İmamoğlu'nun fon desteğiyle son buldu.
"GAZETECİNİN PARTİSİ OLMAZ"
Yaşanan gelişmeleri Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı yorumlarken çarpıcı ifadeler kullandı.
Özdil'in "CHP'li gazeteci olarak konuşuyorum" söylemine dikkat çeken Pazarcı "Gazetecinin partisi olmaz" ifadesini kullandı. Pazarcı ayrıca "Halk sizden partili gibi davranmanızı değil gazeteci gibi davranmanızı ister" dedi.
"BUNLAR ÇOK DOĞAL SONUÇLAR"
Özdil'in Sözcü TV'den gönderilişine de değinen Pazarcı "Bunlar çok doğal partili gazeteci istediği gibi davranır alır gönderir. Siz eğer bu yapıya esir olursanız kendinizi de zaten bu şekilde tarif ederseniz bunlar çok doğal sonuçlar" dedi.
ÖZDİL'İN FARKLI HESAPLARI OLABİLİR
Pazarcı "Partili gazetecinin tarifi şudur: Partinin emir ve komuta zincirine tabii olmak ve parti disiplinin dışına çıkmamak. Yılmaz Özdil'in başka bir takım hesapları olabilir parti içinde bir takım farklı dengeler olabilir." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NDAN FON DESTEĞİ
İmamoğlu'nun Sözcü TV'ye para desteği sağladığına yönelik iddialara ilişkin konuşan Pazarcı "Orada çok farklı yapılar var söylentiler ama ateş olmayan yerden de duman çıkmaz." dedi.
İmamoğlu'na ilişkin Sözcü TV'deki PR çalışmalarına da değinen Pazarcı "Bugün birini parlatıyorlar diğer gün başkasını parlatıyorlar. 'Parayı veren düdüğü çalar' burada televizyonculuk gazetecilik bu şekilde yapılıyor. Halkı yönlendirmek üzerine bir yapı var illüzyon gösterileri ile algı yapıyorlar" dedi.
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