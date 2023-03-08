Gazeteci Yılmaz Özdil Sözcü TV’den neden kovuldu? İmamoğlu’ndan fon desteği geldi! Emin Pazarcı A Haber’de değerlendirdi

"BUNLAR ÇOK DOĞAL SONUÇLAR"

Özdil'in Sözcü TV'den gönderilişine de değinen Pazarcı "Bunlar çok doğal partili gazeteci istediği gibi davranır alır gönderir. Siz eğer bu yapıya esir olursanız kendinizi de zaten bu şekilde tarif ederseniz bunlar çok doğal sonuçlar" dedi.