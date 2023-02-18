Japon uzman Kit Miyamoto’dan deprem tespiti: 700 kilometre genişliğindeki alanda etkili oldu

Deprem yapı uzmanı Miyamoto izölatörlerin depreme karşı yapıları korumada büyük önem taşıdığını vurguladı. Hatay'da bu şekilde yapılmış binaların depremde zarar görmediğinin altını çizdi. Dr. Kit Miyamoto, "Hatay'da da birçok hastane zarar gördü, bazıları ise yıkıldı. Buna karşın bura taban izolatörlerine sahip bazı hastaneler vardı. Taban izolatörü bir binanın izolatörler üzerine bu şekilde oturtulmasıyla oluyor. Normal sistemlerde taban sallanıyor ve bina da sallanıyor. Ancak taban izolatörü yerdeki kolonlar ile bina arasında bir boşluk bırakılmasıyla oluşturuluyor. Böylece sadece yer sallanıyor bina sabit kalıyor. Bu Türk mühendisliğinin uyguladığı bir yöntem ve tamamen kullanışlı. Burada var olan kesinlikle yeni bir teknoloji. Bence Türk hükümeti ve Türk mühendisleri hastane gibi önemli yapılarda bu teknolojiyi kullandırarak harika bir iş çıkardı." Şeklinde konuştu.