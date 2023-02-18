Japon uzman Kit Miyamoto’dan deprem tespiti: 700 kilometre genişliğindeki alanda etkili oldu
Dünyaca ünlü deprem yapı uzmanı doktor Kit Miyamoto A Haber'e konuştu. Türkiye'nin depremde az zarar gören binaları güçlendirme stratejisinin doğru olduğunu vurguladı. Güçlü bir mühendislik tecrübesine sahip Türkiye'nin depremin neden olduğu hasarı kısa sürede onarabileceğinin altını çizdi.
Dünyaca ünlü deprem yapı uzmanı Dr. Kit Miyamoto, asrın felaketini A Haber'e değerlendirdi. Hasarın ve yıkımın çok büyük bir alana yayıldığını dile getirdi. Dr. Kit Miyamoto "Bu facia büyük bir alana yayıldı. 700 kilometre genişliğinde bir alandan bahsediyorum. Özellikle Hatay'da bazı oteller tamamiıyla yıkıldı. Ben şu anda şehrin kuzeyindeki bir dağdayım. Küçük bir kasaba ve köylerin olduğu yerdeyim ve yıkımın boyutu çok büyük." dedi.
Deprem yapı uzmanı Dr. Kit Miyamoto, Türkiye'nin 1999'daki depremden dersler çıkardığını belirtti. 1999 öncesinde kalitesiz 99 sonrasında ise daha dayanıklı binaların yapıldığına dikkati çekti. Büyük facia iki şeye dayandığını söyleyen Miyamoto, "Birincisi konut yapım yasası 1999'un sonunda sonra değişti. Bu yasa önemliydi çünkü boyutlandırma etkisini ön plana çıkarıyordu. Bence yapı inşa etmenin önceliği bu oldu. Korkunç binaların inşa edildiği bölgeler vardı ve yeni olanlar bu anlamda daha iyiydi. Yeni binalar için de iki farklı yapı karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.
Deprem yapı uzmanı Miyamoto izölatörlerin depreme karşı yapıları korumada büyük önem taşıdığını vurguladı. Hatay'da bu şekilde yapılmış binaların depremde zarar görmediğinin altını çizdi. Dr. Kit Miyamoto, "Hatay'da da birçok hastane zarar gördü, bazıları ise yıkıldı. Buna karşın bura taban izolatörlerine sahip bazı hastaneler vardı. Taban izolatörü bir binanın izolatörler üzerine bu şekilde oturtulmasıyla oluyor. Normal sistemlerde taban sallanıyor ve bina da sallanıyor. Ancak taban izolatörü yerdeki kolonlar ile bina arasında bir boşluk bırakılmasıyla oluşturuluyor. Böylece sadece yer sallanıyor bina sabit kalıyor. Bu Türk mühendisliğinin uyguladığı bir yöntem ve tamamen kullanışlı. Burada var olan kesinlikle yeni bir teknoloji. Bence Türk hükümeti ve Türk mühendisleri hastane gibi önemli yapılarda bu teknolojiyi kullandırarak harika bir iş çıkardı." Şeklinde konuştu.
Doktor Miyamato Türkiye'nin deprem sonrası hasar almış binaları tespit ettiğini belirtti. Az hasarlı binaların yıkılmadan güçlendirilmesine ilişkin stratejiden övgüyle bahsetti. Dr. Kit Miyamoto, "İkinci seçeneğinizi de beğendim: eğer bir bina ağır hasar almadıysa bu güçlendirilmeli. Bence bu çok önemli. Birinci seçenek binayı tamamen yıkmak. Bir binayı tamamen yıkıp yeniden yapmak zor. Hatay gibi bir yerde bu zor çünkü birçok bina yıkılıp yapılmak zorunda. Hiç şüphe duymuyorum ki Türkiye bu hasarı hızlıca onaracaktır. Eğer başka bir ülke de yapabiliyor olsaydı onu da söylerdim. Çünkü Türkiye çok büyük bir uluslararası havalimanını destek almadan inşa edebilen bir ülke. Bu biraz zaman alır ama başarabileceğinize inanıyorum." sözlerine yer verdi.
Öte yandan Japon bilim adamı Hidenori Watanabe de, Türkiye'yi vuran depremin neden olduğu hasarın ve sarsıntıya neden olan fay hattının uydu görüntülerini yayınladı. Deprem bölgesini uydu görüntüleri ile mercek altına alan Watanabe, verileri sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Dijital arşivleme ve bilgi teknolojileri konularında uzman olan Watanabe, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden İslahiye ilçesine uzanan fay hattını görüntülediklerini kaydetti.
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