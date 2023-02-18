Cenaze kimlikleri nasıl belirleniyor? Kriminal Daire Başkanı Bülent Gürcan A Haber'e anlattı
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kriz merkezi kurdu. 11 ilde 100 ekip ve 600 personelle afet kriminal inceleme ekipleri görev yapıyor. Kriminal Daire Başkanı Bülent Gürcan A Haber'in sorularını yanıtladı.
Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı. 11 ilde çok sayıda bina yıkıldı ve 40 binden fazla canımızı toprağa verdik. Deprem bölgelerinde arama-kurtarma ve enkaz çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.
Vatandaşın yaralarını sarmak için devlet tüm gücüyle sahaya inerken çadır kentlerin yanında konteyner kentler ve geçici barın merkezleri yapılıyor. Bunun yanında yurtlar oteller ve kamu tesisleri vatandaşları hizmetine sunulmuş durumda. Sağlık hizmetleri sunuluyor. Köylere helikopterlerle Mehmetçik yardım götürüyor.
Peki bunların dışında afet bölgesinde kriminal inceleme nasıl oluyor? Cenaze kimlikleri nasıl belirleniyor? Afetzedelerin cenaze işlemleri ne şekilde yürütülüyor? Merak edilen tüm soruların cevaplarını Kriminal Daire Başkanı Bülent Gürcan A Haber'de verdi. Gürcan, "Fotoğraf çekip parmak izi alıyoruz. Yakını sayesinde teşhis edip cenazeyi teslim ediyoruz" dedi.
İşte Bülent Gürcan'ın A Haber'e özel yaptığı açıklamalar:
"Milletimizin başı sağ olsun. 26 yıllık meslek yaşantımızın belki de en acı görevini yapıyoruz. Depremin ilk gününde öğle saatlerinde Kahramanmaraş'a geldik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öngörüleri ile Daire Başkanlığımız bünyesinde afet kriminal inceleme ekipleri olarak buraya hemen geldik.
Biz 4 aşamalı olarak görev yapıyoruz. Gelen cenazelerin kimliklerini tespit etmek amacıyla her gelen cenazenin fotoğraf çekim işlemi yapılıyor. Ölen vatandaşlarımızdan parmak izi alıyoruz. Eğer yanında bir yakını varsa teşhis işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Akabinde cenazeyi cenaze sahibine teslim ediyoruz.
Bugün 13. ve burada yaptığımız çalışmalarda cenazesini teslim ettiğimiz her bir vatandaşımızın cenazeleri Diyanet İşleri Başkanlığımızın görevlileri tarafından İslami usullere göre gerekli yıkama işlemleri yapıldıktan sonra kefenleniyor. Ve her birinin cenaze namazı yapılarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafında bu alanda numaralandırılarak ve bizim soruşturma numaramızı da kullanarak hazırlanan mezarlara defin işlemleri yapılıyor.
Burada biz tim olarak çalışıyoruz. Her bir timimizde bir cumhuriyet savcımız bir adli tabip uzmanımız ve Kriminal Daire Başkanlığı bünyesindeki olay yeri inceleme uzmanlarından oluşan en az 6 kişilik timler burada enkaz altında çıkartılıp hayatını kaybeden vatandaşlarımızı getiren cenaze araçlarını karşılıyor. Burada aynı anda 15 karşılama noktası var. Her birinde bir savcı var, adli tabip ve kriminal ekipler var.
Gelen cenaze yakınları ile birlikte gelmişse cenaze burada aşağı indiriliyor kendisine teşhis yaptırılıyor. Gelen her cenazeye biz kriminal olarak bir numara veriyoruz. Verdiğimiz bu numaraları cumhuriyet başsavcılıklarımız soruşturma numarası olarak kullanıyor. Adli tabipler aynı numara olarak kullanıyor. Buradan sonra defin işlemlerinde de aynı numara kullanılıyor. Herhangi bir karışıklık olmadan her bir cenazemiz ayrı bir mezarlığa ve yakınlarının nezaretinde teslim ediliyor. Emin olunuz ki burada hiçbir şekilde toplu bir gömülme olayı kesinlikle olmadı."
Kimliği tespit edilenleri adı ve soyadı mevcuttur eğer tespit edilmemişse bunun yanında bizim verdiğimiz numaralar mevcuttur. Parmak izi elverişse ya da parmak izinin veri tabanında karşılığı yok kimliğini tespit edemediysek mutlak suretle savcının talimatıyla adli tabipler o cenazeden DNA profillemesi yapılabilmesi adına doku örneği alıyor. Bu örnekler gerekli yerlere gönderiliyor. Böylece kayıp durumlarında kan örneği olarak işlemler yapılabiliyor.
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