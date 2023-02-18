Cenaze kimlikleri nasıl belirleniyor? Kriminal Daire Başkanı Bülent Gürcan A Haber’e anlattı

Gelen cenaze yakınları ile birlikte gelmişse cenaze burada aşağı indiriliyor kendisine teşhis yaptırılıyor. Gelen her cenazeye biz kriminal olarak bir numara veriyoruz. Verdiğimiz bu numaraları cumhuriyet başsavcılıklarımız soruşturma numarası olarak kullanıyor. Adli tabipler aynı numara olarak kullanıyor. Buradan sonra defin işlemlerinde de aynı numara kullanılıyor. Herhangi bir karışıklık olmadan her bir cenazemiz ayrı bir mezarlığa ve yakınlarının nezaretinde teslim ediliyor. Emin olunuz ki burada hiçbir şekilde toplu bir gömülme olayı kesinlikle olmadı."