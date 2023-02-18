18 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bayraktar TB2'lerden deprem bölgelerinde kritik görev

Bayraktar TB2'lerden deprem bölgelerinde kritik görev

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2023 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
ABONE OL
Bayraktar TB2’lerden deprem bölgelerinde kritik görev

Baykar tarafından, deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmalarına yüksek çözünürlüklü görüntü alan Baykar Hızlı Haritalama Sistemi'nin de destek verdiği bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA