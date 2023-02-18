Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar deprem bölgesinde denetimde

18 Şubat 2023, Cumartesi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI | Evimin altından fay hattı geçiyor mu, nasıl öğrenilir? Deprem riski taşıyan İLLER! e-Devlet fay hattı sorgulama!
- MERCEDES 345.000 TL! Uygun fiyatlı araba ilanları yayınlandı! Gümrükten 165.000-90.000 TL'ye Passat, Audi, Ford YARI FİYATINA...
- 1-2-3 çocuğu olana para yardımı! Formu doldurana 3.040 TL direkt ödeniyor! 3 şarta uyanlar anında başvurabilir!
- AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023 | Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi kayıtları ertelendi mi, ne zaman? O öğrencilerden ücret alınmayacak!
- TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman? İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TOKİ 'İLK EVİM' İSİM LİSTESİ
- Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi hangi tarihte? Fenerbahçe'nin rakibi...
- Kısmetse Olur Buse Doğan nereli, kaç yaşında? İlk günden dikkat çekti! Kısmetse Olur Buse kimdir?
- PARASIZ YATILI OKUL başvurusu nereden, nasıl yapılacak? MEB SON DAKİKA | OHAL illerindeki öğrencilere ücretsiz...
- MİRAÇ GECESİ NAMAZI | Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir? Miraç Kandili 12 rekat namaz nasıl kılınır?
- Arka Sokaklar BİTTİ mi, neden yok? Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ne zaman? 17 ŞUBAT Kanal D YAYIN AKIŞI
- Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler | DİYANET hangi esmalar okunmalı? SALAVAT-I ŞERİF nedir nasıl getirilir? Türkçe ve Arapça okunuşu...
- TC kimlik no ile mazot ve gübre desteği sorgulama! 18 ŞUBAT Mazot ve gübre desteği YATTI mı, ne zaman yatacak 2023?