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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar deprem bölgesinde denetimde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2023
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar deprem bölgesinde denetimde

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, deprem sonrası ilk andan itibaren görev yapan Mehmetçiğin Antakya’daki nöbet, devriye, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra çadır kurma ile günlük 10 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirilen mutfak ve sahra ekmek fırınında incelemelerde bulundu. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen "asrın felaketinin" hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever ile Hatay’a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kentteki nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini ilk günden itibaren yerinde takip etmeyi sürdürüyor.

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