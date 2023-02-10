Uzmanların gözü Kahramanmaraş depreminde! Karada meydana gelen en büyük deprem: Bin yılda bir görülebilecek şiddette

Türkiye'nin karşı karşıya olduğu büyük deprem felaketi dünyanın gündeminde. Bulunduğu konum sebebiyle büyük ve yıkıcı depremlere sıkça maruz kalan Japonya'da deprem uzmanı Profesör, Kahramanmaraş depremlerinin "bin yılda bir" görülebilecek şiddette olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 10.02.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 10:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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