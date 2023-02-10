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Uzmanların gözü Kahramanmaraş depreminde! Karada meydana gelen en büyük deprem: Bin yılda bir görülebilecek şiddette

Türkiye'nin karşı karşıya olduğu büyük deprem felaketi dünyanın gündeminde. Bulunduğu konum sebebiyle büyük ve yıkıcı depremlere sıkça maruz kalan Japonya'da deprem uzmanı Profesör, Kahramanmaraş depremlerinin "bin yılda bir" görülebilecek şiddette olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 10.02.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 10:10
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Uzmanların gözü Kahramanmaraş depreminde! Karada meydana gelen en büyük deprem: Bin yılda bir görülebilecek şiddette

"Türkiye'deki deprem dünyanın en büyük kara depremlerinden biri" diyerek Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketini ortaya koyan Japon Profesör Toda Shinjin bu büyüklükteki depremlerin bin yılda bir görülebileceğini söyledi.

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Uzmanların gözü Kahramanmaraş depreminde! Karada meydana gelen en büyük deprem: Bin yılda bir görülebilecek şiddette

Shinjin, Kahramanmaraş depremlerini karada meydana gelen en şiddetli depremlerden biri olarak tanımladı, ortaya çıkan enerjinin meşhur Kobe depremindekinin 15 katı olduğunu belirtti.

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Uzmanların gözü Kahramanmaraş depreminde! Karada meydana gelen en büyük deprem: Bin yılda bir görülebilecek şiddette

Japon Profesör Shinjin, Türkiye'deki depremin merkez üssü yeryüzüne çok yakın olması sebebiyle yıkımın bu denli büyük olduğunu da kaydetti.

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Uzmanların gözü Kahramanmaraş depreminde! Karada meydana gelen en büyük deprem: Bin yılda bir görülebilecek şiddette

"BİN YILDA BİR GÖRÜLEBİLECEK ŞİDDETTE"

Japonya Tohoku Universitesi Uluslararası Afet Bilimi Araştırma Enstitüsü Profesör Toda Shinji Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin karada meydana gelen en büyük depremlerden olduğunu örneklerle açıkladı.

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Uzmanların gözü Kahramanmaraş depreminde! Karada meydana gelen en büyük deprem: Bin yılda bir görülebilecek şiddette

Prof. Shinji "Bin yılda bir görülecek bir deprem. Kabukta geniş bir hareket meydana geldi. Böylesi büyük kırılma ve kabuk hareketi ancak bin yıl sonra görülür. Türkiye'deki depremde ortaya çıkan enerji Kobe ve Kumamoto depremlerinden 15 kat büyüktü." dedi.