Yabancı basın mensupları A Haber’e konuştu: Türk halkı örnek gösterilecek dayanışma içinde

Meksikalı gazeteci Horacio Staines ise, afet sonrası kenetlenen Türk halkının gösterdiği dayanışmadan övgüyle bahsetti, "Öncelikle şunu söylemek isterim ki, Meksika halkı Türkiye'de yaşananları yakından takip ediyor. Biliyorsunuz, ülkemiz de depremlerden çok zarar gördü. 1995'te çok büyük bir sarsıntı olmuştu, binlerce insan öldü. Bunlar maalesef bizim de yabancı olmadığımız görüntüler. Zaten burada da birçok Meksikalı personel, köpeklerle arama çalışmalarına yardım ediyor. Meksikalılar için Türkiye, harika bir tatil noktası olması ile her zaman ilgi çekici olmuştur. Ancak böyle trajedilerde, Türk halkının gerçek karakterini daha iyi anlama fırsatı elde ediyorsunuz. Buraya geldiğim günden beri insanlarla konuşuyorum, İstanbul'dan, Ankara'dan, ülkenin dört bir yanından yardıma koşuyorlar. Böylesine bir dayanışma, bence Türk halkının en iyi yanlarını ortaya çıkarıyor." diye konuştu.