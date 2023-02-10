Uzmanlar asrın felaketini yorumladı! Deprem sonrası Türkiye kaydı mı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 2 büyük depremde asrın en büyük felaketi yaşandı. Bölgede yaralar sarılmaya devam ediyor. İki depremin ardından Türkiye 3 metre yerinden oynadı mı? Başka büyük depremler bekleniyor mu? Uzmanlar depremi yorumladı. Kayma iddialarına açıklık getirdi.

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