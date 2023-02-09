İsmail Saymaz afet bölgesinde provokasyon peşinde! Vatandaştan gereken yanıtı alınca hızla yayından çıktı

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709.

AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile beraber bölgede görev yapan personel sayısı 113 bin 201'e ulaştı.

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137 bin 929 çadır ve 1 milyon 255 bin 500 battaniye sevk edildi, 92 bin 738 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.