İsmail Saymaz afet bölgesinde provokasyon peşinde! Vatandaştan gereken yanıtı alınca hızla yayından çıktı
Türkiye yüzyılın felaketinde 4. güne girdi. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için tüm gücüyle mücadeleye devam ediyor. Devlet tüm imkanlarını seferber etti, halkın da yardımları hızla bölgelere ulaştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bölgede başlattığı provokasyona partinin kanalı olan Halk TV'de dahil oldu. Afet bölgesinde halkın acısı üzerinden algı oluşturmak isteyen İsmail Saymaz canlı yayında "Hatay koskaca bir enkaz, çadırlar dağıtılamadı, konteynerlar kurulamadı, geçici tuvaletler kurulamadı..." ifadelerini kullandı. Gazetecinin provokatif sözlerini duyan vatandaş sert tepki gösterince kanal, Saymaz'ı acil olarak yayından aldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem 10 ilimizde büyük hasarlara neden olurken, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin ilk anından itibaren devlet tüm birimleriyle harekete geçerken, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Milyonlarca vatandaşımız da yardımlarını deprem bölgesine göndermeye devam ediyor.
İSMAİL SAYMAZ'DAN HALK TV'DE PROVOKASYON
Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'nin canlı yayınına İskenderun'dan katılarak bir provokasyona imza attı. Buraya hiçbir yardımın gelemediğini öne süren Saymaz, "Hatay koskaca bir enkaz, çadırlar dağıtılamadı, konteynerlar kurulamadı, geçici tuvaletler kurulamadı..." ifadelerini kullanınca bir vatanadaşın sert tepkisiyle karşılaştı.
PROVOKATÖRLÜK YAPMAYIN
İsmail Saymaz'a 'helikopterler burada' diyerek seslenen vatandaş, "Ekipler burada, provokatörlük yapmayın" ifadelerini kullandı. Saymaz canlı yayını apar topar kapattı.
DEPREM BÖLGESİNDE 113 BİN 201 GÖREVLİ ÇALIŞIYOR
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1117 artçı deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerindeki can kaybı 12 bin 873 oldu. Depremlerde 62 bin 937 kişi de yaralandı.
Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor.
Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709.
AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile beraber bölgede görev yapan personel sayısı 113 bin 201'e ulaştı.
Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137 bin 929 çadır ve 1 milyon 255 bin 500 battaniye sevk edildi, 92 bin 738 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.
Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 95 mobil mutfak, 79 ikram aracı, 1 mobil aşevi, 4 mobil fırın, 39 sahra mutfak, 1 konteyner mutfak ve 86 hizmet aracı sevk edildi.
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