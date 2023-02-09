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7,6'lık depremden yeni görüntü! Bina çöküyor insanlar panik halinde kaçıyor

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Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
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7,6’lık depremden yeni görüntü! Bina çöküyor insanlar panik halinde kaçıyor

Kahramanmaraş’ta pazartesi günü 13,24’te yaşanan 7,6 şiddetindeki 2. büyük depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında bir binanın çökme anı ve insanların paniği görünüyor.

Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'demeydana gelen 7,7'lik büyük bir depremle sarsıldı. 10 ili etkileyen depremin üzerinden henüz 9 saat geçmişti ki Elbistan merkezli büyük bir deprem daha meydana geldi.

Yine 6 Şubat'ta 13,24'te yüzeye 16 kilometre derinlikte bir deprem daha meydana geldi. Dünya tarihinde eşine çok az rastlanır bir durum yaşandı. Asrın felaketinde 2 büyük deprem aynı anda Türkiye'yi vurdu ve 10 ilde büyük hasara yol açtı.

Elbistan merkezli meydana gelen 2. büyük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında bir binanın çökme anı ve insanların paniği görünüyor. Görüntülerde binaların saniyeler içinde çökme anı da kayıtlara geçiyor. Depremin ardından çıkan toz bulutu ise her yeri kaplıyor.

Deprem anında çekilen görüntülerde yüksek katlı bir binanın saniyeler içinde çökmesi görünüyor. O sırada ise yollarda olan vatandaşlar büyük bir panik yaşıyor. Toz bulutunun ise sokakları kapladığı görünüyor.

7,6 depremden yeni görüntü! 7,6 DEPREMDEN YENİ GÖRÜNTÜ!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ENDİŞE ETMEYİN" MESAJI

Öte yandan deprem bölgelerinde incelemelerini sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olarak hedefimiz bir yıl içerisinde yıkılan binaların yerine, konutlarımızı zemin artı 3-4 kat olmak üzere inşa etmek. Bunun yanında da yapılacak olan hasar tespitle şu anda geçiş süreci için vatandaşlarımıza 10'ar bin lira nakdi yardım yapacağız ve bu nakdi yardımla bu geçiş sürecinin en azından sıkıntılarını biraz olsun hafifletmiş olalım istiyoruz." dedi.

Erdoğan, konteynerlerin kurulması yönündeki çalışmaların devam ettiğini, yurt dışından gelecek konteynerler de olduğunu dile getirerek, "Gelecek konteynerleri de yine bu 10 ilimize dağıtacağız. Bunun yanında karavan çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bazı bölgelerde de karavanlarla yine sıkıntıda olan vatandaşlarımızın bu sıkıntılarını gidermenin gayreti içerisinde olacağız. Bu arada süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, benim halkım asla prim vermeyecektir." diye konuştu.

Erdoğan, Olağanüstü Hal Kanunu'nun neler getireceğine ilişkin de şunları kaydetti:

"Bu ne getirecek? Bu Türkiye'de bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır. Bununla birlikte bazı yerlerde maalesef bakıyorsunuz marketlere, alışveriş merkezlerine yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalama çalışmalarına olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlet parlamentodan bu yetkiyi alarak, yakalayacaktır.

HİÇ ÜMİTSİZ OLMAYIN

Tüm basın mensubu arkadaşlarıma, tüm halkıma bu hassasiyeti gösterdikleri için, bu konuda bizlere gerekli güveni verdikleri için, yardım desteği verdikleri için şahsım, Kabinem, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Şunu hiç endişe etmeyin biz bugüne kadar Van'da, o devasa depremi nasıl atlattıysak, Bingöl'de nasıl atlattıysak, Malatya'da, Elazığ'da o malum depremleri nasıl atlattıysak, bütün bunların yanında İzmir'deki malum felaketi nasıl atlatıp orada da binaları süratle yaparak sahiplerine nasıl teslim ettiysek aynı şekilde hiç ümitsiz olmayın, bu 10 ilimizde de süratle bunu yapacak ve konut sahiplerine teslim edeceğiz."

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