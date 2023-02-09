7,6'lık depremden yeni görüntü! Bina çöküyor insanlar panik halinde kaçıyor
Kahramanmaraş’ta pazartesi günü 13,24’te yaşanan 7,6 şiddetindeki 2. büyük depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında bir binanın çökme anı ve insanların paniği görünüyor.
Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'demeydana gelen 7,7'lik büyük bir depremle sarsıldı. 10 ili etkileyen depremin üzerinden henüz 9 saat geçmişti ki Elbistan merkezli büyük bir deprem daha meydana geldi.
Yine 6 Şubat'ta 13,24'te yüzeye 16 kilometre derinlikte bir deprem daha meydana geldi. Dünya tarihinde eşine çok az rastlanır bir durum yaşandı. Asrın felaketinde 2 büyük deprem aynı anda Türkiye'yi vurdu ve 10 ilde büyük hasara yol açtı.
Elbistan merkezli meydana gelen 2. büyük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında bir binanın çökme anı ve insanların paniği görünüyor. Görüntülerde binaların saniyeler içinde çökme anı da kayıtlara geçiyor. Depremin ardından çıkan toz bulutu ise her yeri kaplıyor.
Deprem anında çekilen görüntülerde yüksek katlı bir binanın saniyeler içinde çökmesi görünüyor. O sırada ise yollarda olan vatandaşlar büyük bir panik yaşıyor. Toz bulutunun ise sokakları kapladığı görünüyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ENDİŞE ETMEYİN" MESAJI
Öte yandan deprem bölgelerinde incelemelerini sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olarak hedefimiz bir yıl içerisinde yıkılan binaların yerine, konutlarımızı zemin artı 3-4 kat olmak üzere inşa etmek. Bunun yanında da yapılacak olan hasar tespitle şu anda geçiş süreci için vatandaşlarımıza 10'ar bin lira nakdi yardım yapacağız ve bu nakdi yardımla bu geçiş sürecinin en azından sıkıntılarını biraz olsun hafifletmiş olalım istiyoruz." dedi.
Erdoğan, konteynerlerin kurulması yönündeki çalışmaların devam ettiğini, yurt dışından gelecek konteynerler de olduğunu dile getirerek, "Gelecek konteynerleri de yine bu 10 ilimize dağıtacağız. Bunun yanında karavan çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bazı bölgelerde de karavanlarla yine sıkıntıda olan vatandaşlarımızın bu sıkıntılarını gidermenin gayreti içerisinde olacağız. Bu arada süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, benim halkım asla prim vermeyecektir." diye konuştu.
Erdoğan, Olağanüstü Hal Kanunu'nun neler getireceğine ilişkin de şunları kaydetti:
"Bu ne getirecek? Bu Türkiye'de bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır. Bununla birlikte bazı yerlerde maalesef bakıyorsunuz marketlere, alışveriş merkezlerine yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalama çalışmalarına olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlet parlamentodan bu yetkiyi alarak, yakalayacaktır.
HİÇ ÜMİTSİZ OLMAYIN
Tüm basın mensubu arkadaşlarıma, tüm halkıma bu hassasiyeti gösterdikleri için, bu konuda bizlere gerekli güveni verdikleri için, yardım desteği verdikleri için şahsım, Kabinem, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Şunu hiç endişe etmeyin biz bugüne kadar Van'da, o devasa depremi nasıl atlattıysak, Bingöl'de nasıl atlattıysak, Malatya'da, Elazığ'da o malum depremleri nasıl atlattıysak, bütün bunların yanında İzmir'deki malum felaketi nasıl atlatıp orada da binaları süratle yaparak sahiplerine nasıl teslim ettiysek aynı şekilde hiç ümitsiz olmayın, bu 10 ilimizde de süratle bunu yapacak ve konut sahiplerine teslim edeceğiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzmandan KRİTİK DEPREM UYARISI: Hazırlıklı olunmalı! O fay hattındaki İLLER RİSK ALTINDA! Yeniden deprem bekleniyor mu? İstanbul, Bingöl... DEPREM HARİTASI
- Depremde ölenler ŞEHİT olur mu? "Göçük altında kalan şehittir" Hadisi... Kimler şehit sayılır? 7 şehitlik mertebesi nedir? Şehitlerle ilgili AYETLER
- İnsan en fazla kaç gün susuz kalabilir? Böbrekler susuz ne kadar dayanabilir? Deprem enkazı altındakiler ne kadar süre hayatta kalabilir?
- BELEDİYELERE KADRO 2023 | Memurluk hakkına DEMİR BİLEK 3+1 KURALI! Şirket işçilerine kadro ne zaman? Son durum ne?
- DASK HESAPLAMA 2023 | Ne kadarını karşılar? 10.9 MİLYON sigorta! 10 ilde 2 milyon 175 bin konut DASK kapsamında! Ödemeler başladı mı?
- Kahramanmaraş Depremi sonrası yeni ev verilecek mi? Depremzedelere ev yardımı yapılacak mı? 2023 Devlet yardımı başvuruları başladı mı?
- Ekşi Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor? 8 Şubat Ekşi Sözlük ne zaman düzelecek?
- Instagram çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? 8 Şubat İnstagram mesaj neden gitmiyor, ne zaman düzelecek?
- Süper Lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper Lig yeni hafta maçları ayın kaçında oynanacak?
- Artçı depremler ne zaman biter? 8 Şubat Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
- Erzurum deprem son dakika 2023! 8 Şubat Erzurum, Aşkale ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- MEB son dakika açıkladı! Öğrencilere nakil imkanı sağlanacak! İstedikleri illere gidilebilecek! Nakil işlemleri nereden, nasıl yapılacak?