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Haberler Galeri Ölümle yaşam arasında... Deprem enkazından çıkan çocuklar Türkiye’yi ağlattı! A Haber spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı

Ölümle yaşam arasında... Deprem enkazından çıkan çocuklar Türkiye’yi ağlattı! A Haber spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı

Son dakika haberi... Türkiye yüzyılın deprem felaketini yaşadı. Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Enkaz altında umutlu bekleyiş sürerken kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. Enkazdan çıkarılan çocukların görüntüleri ise yürekleri yaktı. A Haber spikeri Cansın Helvacı, canlı yayında o görüntüleri izledikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı. İşte yürekleri dağlayan o anlar...

A Haber
Giriş Tarihi: 09.02.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 12:46
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Ölümle yaşam arasında... Deprem enkazından çıkan çocuklar Türkiye’yi ağlattı! A Haber spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı

Enkazdan kurtarılan çocukların görüntüleri tüm Türkiye'yi ağlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ölümle yaşam arasında... Deprem enkazından çıkan çocuklar Türkiye’yi ağlattı! A Haber spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı

Kimi "Gözümü açabilir miyim?" diye sordu kimi "Her yanım kanadı" dedi. Kimi ise "Baba yanıma gel" diye babasına seslendi.

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Ölümle yaşam arasında... Deprem enkazından çıkan çocuklar Türkiye’yi ağlattı! A Haber spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı

Ölümle yaşam arasında o anlar herkesi ağlattı.

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Ölümle yaşam arasında... Deprem enkazından çıkan çocuklar Türkiye’yi ağlattı! A Haber spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı

A Haber spikeri Cansın Helvacı o görüntüleri izledikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

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Ölümle yaşam arasında... Deprem enkazından çıkan çocuklar Türkiye’yi ağlattı! A Haber spikeri Cansın Helvacı gözyaşlarına hakim olamadı

İşte Türkiye'yi ağlatan o anlar...