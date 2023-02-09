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Depremzedeler ile dalga geçtiler! Tek kelime ile iğrençsiniz

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem sonrası tüm ülke birlik olup internet üzerinden yardımlaşmaya başlarken sosyal medyadan gelen paylaşımlar dehşete düşürdü. Enkaz altındaki vatandaşları arayıp dalga geçen ahlaksızlardan sonra şimdi de genç kızın paylaşımı büyük tepki topladı. Çektiği videoda babasının enkaz altında olduğunu ve öldüğünü söyleyen kişi babasından geriye araba anahtarı kaldığını gülerek ifade etti.

Giriş Tarihi: 09.02.2023 12:16
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Depremzedeler ile dalga geçtiler! Tek kelime ile iğrençsiniz

Deprem sonrası tüm ülke yasa boğulmuşken depremzedeler için sosyal medyadan birçok yardım paylaşımı gerçekleştiriliyor. Bu paylaşımlar ve birlik olma halinin yanı sıra sosyal medyada etkileşim almak uğruna ahaksızca paylaşım yapan iki genç kız söyledikleriyle kan dondurdu.

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Depremzedeler ile dalga geçtiler! Tek kelime ile iğrençsiniz

Felaketin boyutu her geçen dakika artarken insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin yaptığı paylaşım şoke etti.

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Depremzedeler ile dalga geçtiler! Tek kelime ile iğrençsiniz

Videodaki kişinin "Babam enkaz altında. Ondan geriye kalan (araba anahtarı) tek şey. Eğer yakışıklı 1.80 uzun boylu çocuklar varsa bana yardıma gelebilirler." sözleri ve yanındakilerin gülüşmeleri izleyenlere sinir krizi geçirtti.

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Depremzedeler ile dalga geçtiler! Tek kelime ile iğrençsiniz

BABAM ÖLDÜ DİYİP KAHKAHA ATTI

Videdodaki kız "Babam enkaz altında. Allah rahmet eylesin" diyerek güldü. Araba anahtarını göstererek, "Ondan geriye kalan tek şey" ifadelerini kullandı.

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Depremzedeler ile dalga geçtiler! Tek kelime ile iğrençsiniz

1.80 YAKIŞIKLI UZUN BOYLU ERKEKLER YARDIMA GELEBİLİRLER Mİ?

1.80 yakışıklı, uzun boylu erkeklerin gelmesini isteyen kişi rezil söylemlerini sürdürerek, "Eğer 1.80 yakışıklı uzun boylu erkekler yardıma gelebilirler mi? Araba sürmek için" ifadelerini kullanarak insanlıktan utandıran anlar yaşattı.