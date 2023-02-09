Depremzedeler ile dalga geçtiler! Tek kelime ile iğrençsiniz

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem sonrası tüm ülke birlik olup internet üzerinden yardımlaşmaya başlarken sosyal medyadan gelen paylaşımlar dehşete düşürdü. Enkaz altındaki vatandaşları arayıp dalga geçen ahlaksızlardan sonra şimdi de genç kızın paylaşımı büyük tepki topladı. Çektiği videoda babasının enkaz altında olduğunu ve öldüğünü söyleyen kişi babasından geriye araba anahtarı kaldığını gülerek ifade etti.

Giriş Tarihi: 09.02.2023 12:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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