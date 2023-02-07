İskenderun Limanı’nda konteynerlerde çıkan yangın sürüyor!

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A Haber muhabiri Ahmet Çelik o noktadan son durumu aktardı.

Çelik, "Büyük alevler çıkmaya başladı. Dün gece akşam üzeri İskenderun Limanı'nda bir yangın çıkmıştı. Akşam saatlerinde yangının kısmi olarak kontrol altına alındığı bilgisi paylaşılmıştı ama şu saat itibariyle yangın büyüyerek devam ediyor. Büyümesini engellemek için şu an itibariyle bir araç getirildi ama zaman zaman patlama sesleri bize kadar ulaşıyor." ifadelerini kullandı.