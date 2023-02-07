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İskenderun Limanı’nda konteynerlerde çıkan yangın sürüyor!

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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İskenderun Limanı’nda konteynerlerde çıkan yangın sürüyor!

Türkiye’yi sarsan 2 büyük depreminden ardından İskenderun Limanı’nda konteynerlerde çıkan yangın 2. gününde sürüyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor. A Haber muhabiri Ahmet Çelik o noktadan son durumu aktardı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında dün henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın 2. gününde sürüyor.

Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor.

Yangın geniş bir alanda etkili oluyor. TCSG Yaşam gemisinin de destek verdiği ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Çok sayıda ekip yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor. Bölgeden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kaplamış durumda.

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A Haber muhabiri Ahmet Çelik o noktadan son durumu aktardı.

Çelik, "Büyük alevler çıkmaya başladı. Dün gece akşam üzeri İskenderun Limanı'nda bir yangın çıkmıştı. Akşam saatlerinde yangının kısmi olarak kontrol altına alındığı bilgisi paylaşılmıştı ama şu saat itibariyle yangın büyüyerek devam ediyor. Büyümesini engellemek için şu an itibariyle bir araç getirildi ama zaman zaman patlama sesleri bize kadar ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

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