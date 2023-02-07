07 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İskenderun Limanı’nda konteynerlerde çıkan yangın sürüyor!

İskenderun Limanı’nda konteynerlerde çıkan yangın sürüyor!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2023 09:27
Türkiye’yi sarsan 2 büyük depreminden ardından İskenderun Limanı’nda konteynerlerde çıkan yangın 2. gününde sürüyor. Ekipler alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor. İşte o noktadan son durum…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Deprem sonrası felaket! İşte son durum
Deprem sonrası felaket! İşte son durum
Taha Duymaz enkaz altında!
Taha Duymaz enkaz altında!
26 saat sonra kurtarıldılar
26 saat sonra kurtarıldılar
Enkazda Yaşam sessizliği
Enkazda "Yaşam" sessizliği
Yürek yakan görüntüler
Yürek yakan görüntüler
Depreme dayanıklı diye satılmıştı! Böyle yıkıldı
Depreme dayanıklı diye satılmıştı! Böyle yıkıldı
26 saat sonra gelen mucize!
26 saat sonra gelen mucize!
İkinci depremin ardından böyle yıkıldı
İkinci depremin ardından böyle yıkıldı
Hasarlı bina böyle yıkıldı
Hasarlı bina böyle yıkıldı
İşte depremin merkez üssü! Felaketin fotoğrafı
İşte depremin merkez üssü! Felaketin fotoğrafı
Osmaniye’de depremde son durum ne?
Osmaniye’de depremde son durum ne?
3 kişiye canlı ulaşacaktık...
"3 kişiye canlı ulaşacaktık..."
Daha Fazla Video Göster