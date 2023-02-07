30. saatte mucize kurtuluş! Hatay’da bir kişi enkazdan çıkarıldı

Hatay'da yapılan kurtarma çalışmaları A Haber kamerasına yansıdı. Enkaz altından çıkarılan vatandaş büyük bir sevince neden oldu. Enkaz altındaki vatandaş oluşturulan yaşam koridorun ekipler tarafından çıkartıldı. O sırada A Haber kameraları kayıttaydı. Vatandaşın çıkması için kurtarma ekibinin yolu temizlemesi ve ona yardım etmesi gözleri doldurdu.