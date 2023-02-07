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30. saatte mucize kurtuluş! Hatay’da bir kişi enkazdan çıkarıldı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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30. saatte mucize kurtuluş! Hatay’da bir kişi enkazdan çıkarıldı

Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen noktalardan biri de Hatay oldu. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları kesintisiz olarak sürüyor. 30. saatte gelen mucize kurtuluş A Haber kameralarına yansıdı.

Türkiye dün Kahramanmaraş merkezli 7,7'lik ve 7,6'lık depremlerle sarsıldı. 2 büyük deprem 10 ilde 13,5 milyon vatandaşı etkiledi. Depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları kesintisiz olarak sürüyor. O noktalardan biri de Hatay oldu. Devlet-millet el ele enkazdan vatandaşları kurtarmak için mücadele ediyor.

Hatay'da yapılan kurtarma çalışmaları A Haber kamerasına yansıdı. Enkaz altından çıkarılan vatandaş büyük bir sevince neden oldu. Enkaz altındaki vatandaş oluşturulan yaşam koridorun ekipler tarafından çıkartıldı. O sırada A Haber kameraları kayıttaydı. Vatandaşın çıkması için kurtarma ekibinin yolu temizlemesi ve ona yardım etmesi gözleri doldurdu.

Enkazdan çıkan İsmail isimli vatandaş hemen sedyeye alındı. İlk etapta su verilen ve kontrolleri yapılan vatandaş tedavi için hastaneye sevk edildi. Enkaz altından vatandaşı sağ kurtaran ekiplerin sevinci ise görüntülere yansıdı.

Öte yandan Gaziantep'te depremden etkilenen bölgelere giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Erzincan depreminden sonra ülkemizin son bir asırda gördüğü en büyük deprem felaketidir. Bölgedeki 10 ilimizi doğrudan etkilemiştir. Son bir asırdaki en büyük felakettir. 13.5 milyon vatandaşı etkiledi." dedi.

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremde 3 bin 381 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 bin 426 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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