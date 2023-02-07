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Hatay'daki depremde enkaz altında kalan genç kendisini kurtaran askere "seni bir yerden tanıyorum" diye seslendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Hatay’daki depremde enkaz altında kalan genç kendisini kurtaran askere seni bir yerden tanıyorum diye seslendi

Kahramanmaraş depreminin en yoğun hissedildiği illerden biri de Hatay oldu. Hatay'da yıkılan bir binanın enkazından 28 saat sonra kurtarılan Arda Bulut isimli genç, kendisini çıkartan askere "Ben seni bir yerden tanıyorum" dedi.

7,7 büyüklüğündeki depremde en büyük yıkımlardan birinin yaşandığı Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeden sevindiren haberler de geliyor.

Hatay'da Arda Bulut isimli bir çocuk, depremden 28 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Kendisini kurtaran askerlere, "Ben seni bir yerden tanıyorum" dedi.

Bulut'un iki bacağının kırık olduğu öğrenildi.

GAZİANTEP'TE 28 SAAT SONRA 4 KURTULUŞ

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 28 saat sonra anne ve 3 çocuğu yaralı olarak çıkarıldı.

Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 28 saat sonra Döne Özkılıç ile çocukları Abdulkadir, Beyza ve Elif Özkılıç enkazdan kurtarıldı. Aile, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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