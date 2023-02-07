07 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri TFF'den depremzedelere dev destek! 20 milyon TL...

TFF'den depremzedelere dev destek! 20 milyon TL...

SPOR
Giriş Tarihi: 07.02.2023
ABONE OL
TFF’den depremzedelere dev destek! 20 milyon TL...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ülkemizi binlerce kişinin ölümüyle yasa boğan deprem için harekete geçti. TFF depremzedelere yardımda bulunmak adına AFAD'a 20 milyon TL'lik bağışta bulundu ve diğer kulüplerin de nakdi olarak desteklerini beklediklerini belirtti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA