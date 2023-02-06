Deprem bölgesi için seferberlik! Yurdun farklı bölgelerinden yardıma koşan ekipler

Sakarya'dan 8 personel, 4 araç, 2 enkaz arama kurtarma ve 1 kadavra köpeği ile AFAD Mobil Koordinasyon TIR'ı, deprem bölgesine gitti. Sarsıntının ardından, Kocaeli'den arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 36 araç ve 177 personel bölgeye sevk edildi. İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 30 personel, 7 itfaiye aracı ve afet acil durum mobil TIR'ı da bölgeye gitti. 18 personelle yola çıkan, yemek ve ekmek aracından oluşan mobil afet TIR'larında, 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıya bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor. TIR'larda, günde 30 bin kişilik çorba, 10 bin kişilik 3 çeşit yemek ile 12 bin ekmek üretimi yapılabiliyor.