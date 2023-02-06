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Deprem bölgesi için seferberlik! Yurdun farklı bölgelerinden yardıma koşan ekipler

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Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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Deprem bölgesi için seferberlik! Yurdun farklı bölgelerinden yardıma koşan ekipler

Son dakika haberleri… Yurt genelinde ekipler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7’lik ve 7,6’lık depremler sonrası harekete geçti. İşte yurdun çeşitli bölgelerinde yola çıkan ekipler...

Tüm yurtta ekipler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu sarsan deprem sonrası harekete geçti. İçişleri Bakanlığı, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı deprem valisi olarak görevlendirerek Kahramanmaraş'a gönderdi.

Sakarya'dan 8 personel, 4 araç, 2 enkaz arama kurtarma ve 1 kadavra köpeği ile AFAD Mobil Koordinasyon TIR'ı, deprem bölgesine gitti. Sarsıntının ardından, Kocaeli'den arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 36 araç ve 177 personel bölgeye sevk edildi. İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 30 personel, 7 itfaiye aracı ve afet acil durum mobil TIR'ı da bölgeye gitti. 18 personelle yola çıkan, yemek ve ekmek aracından oluşan mobil afet TIR'larında, 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıya bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor. TIR'larda, günde 30 bin kişilik çorba, 10 bin kişilik 3 çeşit yemek ile 12 bin ekmek üretimi yapılabiliyor.

Bolu'dan da il afet ve acil durum ekibi 8 personel, 2 araç, 3 ambulans, 3 UMKE aracı ve 9 personel yola çıktı. Bölgeye konaklama çadırları ve ısıtma sistemi yüklü 2 konteyner de bölgeye gönderildi. Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu da devreye girdi. Tahlisiye ekibinden 80, AFAD'dan 10, Ereğli Belediyesinden 10, Ereğli itfaiyecileri doğa sporları arama ve kurtarma derneğinden 5 ve UMKE'den de 28 kişi yardım için depremden etkilenen illere hareket etti.

Karabük AFAD il müdürlüğünden 8 personel ile 12 araç, il sağlık müdürlüğünden 2 ambulans, 1 UMKE aracı, 1 UMKE lojistik aracı ve 12 personel, 1 jandarma arama kurtarma timi, 2 araç ve 7 personel, Karabük Belediyesinden 1 kurtarma aracı ve 8 personel deprem bölgesine gitti.

Bartın'dan da deprem sonrası bölgedeki çalışmalara yardım edecek ekipler yola çıktı. Düzce'den 9 AFAD aracı ve 20 ekip ile Kızılay Batı Karadeniz lojistik merkezi deposundan çadır ve battaniye taşıyan araçlar deprem bölgesine gitti. Toplam 1500 çadır, 8 bin battaniye, hazır gıda malzemeleri ve mutfak aracı taşıyan TIR'lar depremzedelere ulaştırıldı.

Niğde, Kayseri, Kırıkkale ve Yozgat'tan destek ekibi sevk edildi. Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli, Kars ve Iğdır'dan da yıkım yaşanan bölgelere arama kurtarma ekiplerinin sevk edildi. Doğu Karadeniz'den de yardım için ekipler seferber oldu. Ordu'dan 66 personel ve 13 araç Trabzon'dan 120 personel, 26 araç Rize'den 25 personel ile 5 arama kurtarma aracı Giresun' dan ise 52 personel ve 11 araç bölgeye gitti.

Deprem bölgesi için seferberlik! DEPREM BÖLGESİ İÇİN SEFERBERLİK!

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