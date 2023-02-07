Deprem bölgesine yardım seferberliği! Dünya ülkelerinden bölgeye akın | Hangi ülke ne kadar yardım gönderiyor?

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük bir yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği felaket için Türkiye tek yürek olurken dünya ülkelerinden de yardımlar gelmeye başladı.

Ülkeler bir bir taziyelerini bildirerek, yardımların ve kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine ulaşması için harekete geçti.