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Deprem bölgesine yardım seferberliği! Dünya ülkelerinden bölgeye akın | Hangi ülke ne kadar yardım gönderiyor?

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Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Deprem bölgesine yardım seferberliği! Dünya ülkelerinden bölgeye akın | Hangi ülke ne kadar yardım gönderiyor?

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki depremle sarsıldı. 10 ilde etkili olan deprem felaketinde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı. Enkazdan yaralı kurtulan ya da evsiz kalan vatandaşlar için diğer illerden pek çok yardım kolileri gelirken diğer ülkelerden de arama-kurtarma ekipleri deprem bölgesine akın etti. Peki hangi ülke ne kadar yardım gönderiyor? İşte Türkiye'nin çağrısına kayıtsız kalmayan ülkeler...

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük bir yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği felaket için Türkiye tek yürek olurken dünya ülkelerinden de yardımlar gelmeye başladı.

Ülkeler bir bir taziyelerini bildirerek, yardımların ve kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine ulaşması için harekete geçti.

MEKSİKA

Meksika, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye 145 kişilik aramak ve kurtarma ekibi gönderdi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Genel Müdürü Bernardo Aguilar Calvo, havaalanındaki açıklamasında, "Türkiye'deki kardeşlerimize yardım etmek amacıyla Savunma Bakanlığına bağlı 93 eleman, Deniz Kuvvetlerinden 37 kişi, Kızılhaç personelinden 15 kişi Meksika Hava Kuvvetlerine ait bir uçağa binmek üzereyiz. Amaç, mümkün olan en yüksek sayıda insanı canlı olarak kurtarmaya çalışmaktır. Kısa zamanda Türkiye'ye varmayı umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ, AA muhabirine açıklamasında, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın kendisine mesaj attığını belirterek "Türkiye ve Meksika ikili ilişkilerinin temelinde her zaman önemli iki stratejik ortak olmuştur. Bugün ise bu ortaklığın bir üst seviyeye çıktığına şahit oluyoruz. Ülkemizin tecrübe ettiği bu zor durum karşısında sergiledikleri destek ve dayanışmadan ötürü Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador'a ve Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'a teşekkür ediyorum." dedi.

Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, Twitter hesabındaki paylaşımında, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibinin gönderileceğini belirtmiş, "Meksika Hava Kuvvetlerine bağlı uçak, Türkiye'ye gitmek üzere birkaç saat içinde havalanacak." ifadesini kullanmıştı.

PAKİSTAN
Pakistan, Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatıyla Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye arama ve kurtarma ekipleri gönderdi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 50 kişilik arama kurtarma ekibi ve 25 ton yardım malzemesi, Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait uçakla bu sabah Türkiye'ye doğru hareket etti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada ise Ravalpindi'deki Chakala Hava Üssü'nden kalkan silahlı kuvvetlere ait C-130 nakliye uçağının Adana'ya doğru yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, uçakta eğitimli köpek ve gerekli ekipmanlara sahip arama kurtarma ekibi, doktor, hemşire, teknisyenlerden oluşan tıbbi yardım ekibi, 30 yataklı mobil hastane ve çeşitli yardım malzemelerinin yer aldığı aktarıldı.

Bugün akşam saatlerinde ise aralarında kışlık çadır, battaniye ve diğer ürünlerin bulunduğu 7 tonluk yardım malzemesi, C-130 uçağıyla Lahor'dan İstanbul'a ulaştırılacak.

Öte yandan, yarından itibaren günlük PIA uçuşlarında 15 tonluk insani yardım malzemesi ve tıbbi ekipler, İslamabad ve Lahor'dan, Türkiye ve Suriye'ye gönderilecek.

AZERBAYCAN
İlk yardım haberi kardeş Azerbaycan'dan gelirken, Azerbaycan 370 kişilik bir yardım ekibini hemen deprem bölgesine gönderdi.

Bu ekibi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 400 kişiden oluşan bir arama kurtarma ekibi izledi. Arama kurtarma çalışmalarına destek verecek ekipte özel eğitimli kurtarma köpekleri de bulunuyor.

TAYVAN

Arama kurtarma ekipleri, merkez üssü Kahramanmaraş`ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Tayvan'dan Türkiye`ye hareket etti.

Tayvan İçişleri Bakanı Lin Yu-Chang, Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu ve Tayvan Türk Ticaret Ofisi Başkanı Muhammed Berdibek de havaalanında hazır bulundu.

Tayvan ajansı CNA`nın haberine göre, Ulusal Yangın Ajansı (NFA), 40 arama kurtarma personelinin 3 özel eğitimli köpek ve 5 ton araç ve donanımla, yerel saatle 22.25`te (TSİ 17.25) Türk Hava Yolları`na ait uçakla Türkiye`ye hareket ettiğini bildirdi.

Tayvan hükümeti ayrıca Türkiye`ye afet çalışmaları için 200 bin dolar destek sağlayacağını duyurdu.

Tayvanlı arama kurtarma ekiplerinin en son 2011`de Japonya`da Tohoku depreminde afet kurtarma çalışmalarına destek verdiği kaydedildi.

İNGİLTERE

İngiltere, Türkiye`ye 76 kişilik kurtarma ekibinin yanı sıra kurtarma ekipmanı ve arama köpekleri gönderecek.

İSVİÇRE

İsviçre, 80 kişilik bir ekibi arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere deprem bölgesine gönderme kararı aldı.

İTALYA

İtalyan İtfaiyesinden bir keşif ekibi enkaz altında kalanların kurtarılması için yola çıktı.

MALTA

Malta ise bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir ekibin Türkiye`ye gönderileceğini açıkladı.

AVUSTURYA

Avusturya`dan 80 asker Türkiye`ye harekete geçerken, bu ülkeden 25 özel arama ve kurtarma ekibi de deprem bölgesine gidecek.

FRANSA

Fransa, bu akşam 139 arama kurtarma görevlisini Türkiye`ye göndereceğini duyurdu. Türkiye`nin bu zor zamanında yanında olduklarını açıklayan Macaristan, 50 kişilik bir ekibin deprem bölgesine gönderileceği bilgisini paylaştı.

ÇEKYA

Çekya, 68 kişiden oluşan arama kurtarma ekibini Türkiye`ye gönderdi.

YUNANİSTAN

Yunanistan`dan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı 21 itfaiyecinin ve iki arama kurtarma köpeğinin, arama kurtarmada kullanılacak özel araçlarla birkaç saat içinde yola çıkacağı kaydedildi.

ABD

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılacak 79 kişilik iki takımın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gideceğini, ayrıca Türkiye ve Suriye'ye insani yardım fonu sağlayacaklarını açıkladı.
ABD, deprem nedeniyle Türkiye'ye 79'ar personelden oluşan toplam 158 kişilik iki kentsel arama ve kurtarma ekibi dahil ek yardım ekipleri gönderecek.

ABD'li yetkililerin NATO müttefiki Türkiye'de meydana gelen depremlerle ilgili derhal harekete geçerek, Türk yetkililerle gönderilebilecek yardımlar konusunda görüştüğünü aktaran Kirby, "Şu anda sahadaki personele ek olarak, Türkiye'nin arama ve kurtarma çabalarını desteklemek ve yaralanan herkesin ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak için 79'ar kişilik iki adet kentsel arama ve kurtarma ekiplerinin de bulunduğu yardım ekipleri gönderiyoruz." dedi.

MALEZYA

Malezya Özel Afet ve Kurtarma Ekibinden 70 kişi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla Türkiye'ye hareket etti.

PORTEKİZ

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Twitter'da "Portekiz, dayanışma içinde olacaktır ve ortaklarımızla koordinasyonla yardıma hazırdır."

KIRGIZİSTAN

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatı üzerine Acil Durumlar Bakanlığına bağlı 63 kişilik arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye gönderildi.

LÜBNAN

Lübnan hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılmasına yardım için Türkiye'ye 72 kişilik bir arama ve kurtarma ekibi gönderdi. Ekibi, Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin uğurladı.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Türkiye'de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak adına 53 tıbbi personel, arama ve kurtarma uzmanı ile 7 araçtan oluşan yardım ve dayanışma heyetinin yola çıktığını ifade etti.

GÜRCİSTAN

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin talimatı üzerine, Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durumlar Yönetim Servisi'nin 60 kişilik arama-kurtarma ekibi Türkiye'ye gitmek üzere yola çıktı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'ye gönderilen ekibi bizzat Acil Durumlar Yönetim Servisi Başkanı Teimuraz Mghebrishvili yöneteceği belirtildi.

ALMANYA

Almanya`nın Köln kentinden arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 41 görevli ve 7 köpekten oluşan bir ekip yola çıktı. International Search and Rescue (ISAR) tarafından organize edilen ve uzmanlardan oluşan ekip Köln-Bonn Havalimanı`ndan özel uçakla Gaziantep`e hareket etti.

KOSOVA

Kosova hükümeti, Türkiye`deki uluslararası insani yardım operasyonuna destek amacıyla Kosova Güvenlik Gücü Birliği`nin gönderilmesine karar verdi. Birlik, akşam saatlerinde Türk Hava Yollarının tarifeli Priştine-İstanbul seferiyle Türkiye`ye hareket etti.

SIRBİSTAN

Sırbistan`ın başkenti Belgrad`dan 27 kişilik arama kurtarma ekibi, Türkiye`ye hareket etti.

FRANSA

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darman, depremlerin ardından Türkiye'ye 139 kişilik arama-kurtarma ekibi göndereceklerini belirterek, ekibin bu akşam Türkiye'ye hareket edeceklerini ifade etti.

Darmanin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla söz konusu ekibin "AB Sivil Koruma Mekanizması"nın parçası olarak Türkiye'ye gönderildiğini belirterek, "Fransa, Türkiye ile tam dayanışma içindedir" dedi.

HOLLANDA

Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Öğleden sonra 15 tonluk ağır kurtarma araçları ve diğer malzemeleri içeren bir kargo uçağının Eindhoven'dan Türkiye'ye hareket etmesi bekleniyor. Ayrıca henüz uçuş saati belli olmayan bir uçakta 65 kişi ve 8 kurtarma köpeği gidecek." ifadelerine yer verildi.

HİNDİSTAN

Hindistan'da Narendra Modi hükümeti, Ulusal Afet Müdahale Gücü'nden özel eğitimli köpek ekipleri ve ekipmanlarına sahip 100 personelden oluşan iki ekibin arama kurtarma operasyonları için afet bölgesine uçmaya hazır olduğunu duyurdu.

UKRAYNA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkçe yaptığı paylaşımında Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız" ifadelerini kulandı.

RUSYA

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye 2 adet İl-76 uçağı ile 100 kişilik arama kurtarma ekibinin gönderilmeye hazır olduğunu bildirdi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın resmi Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov'un talimatıyla 100 kişilik arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderilmek üzere hazır duruma geçtiği belirtildi. Bunun için 2 adet İl-76 uçağının hazırlandığı kaydedilen açıklamada Kurenkov'un değerlendirmelerine de yer verildi.

RUSYA SAHRA HASTANESİ GÖNDERDİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'deki deprem nedeniyle kurtarma ekiplerinin yanı sıra depremde yaralananların tedavisi için sahra hastanesi gönderdi.

İSPANYA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de resmi Twitter hesabından şu açıklamada bulundu: "Tarihlerinin en büyük depremlerinden biri karşısında Türkiye ve Suriye ile dayanışma içerisindeyim. Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasının talebi üzerine, Sivil Koruma ve Askeri Acil Müdahale ekipleri aracılığıyla İçişleri ve Savunma bakanlıkları aktif duruma geçirilerek kurtarma çalışmalarına destek için acil uçak gönderiliyor."

İSRAİL

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'deki ilgili tüm otoritelere tıbbi yardım, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere hazırlanmaları için talimat verdiğini aktardı. İsrail Dışişleri ve Savunma bakanlarının Türk mevkidaşlarıyla iletişim halinde olduğu ve ilgili heyetin 'en kısa süre içinde yola çıkması için çalışmalarını tamamlayacaklarını' kaydetti.

FİNLANDİYA

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabında ise Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun açıklamalarına yer verildi. Açıklamada, "Türkiye'de ve Suriye'de yaşanan depremle şok oldum. Düşüncelerimiz depremin kurbanları ve aileleriyle. Finlandiya yardıma hazırdır" ifadesi yer aldı.

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