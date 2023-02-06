İşte depremin merkez üssü! A Haber Pazarcık’tan son durumu ekrana taşındı

Mehmet Geçgel'in canlı yayında aktardıkları:

"Burada çok acı bir tablo var. Trabzon Bulvarı olarak geçen noktada büyük bir yıkım olmuş durumda. Enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Yakınları onlardan gelecek güzel haberleri bekliyor. Vatandaşlar kurtarma ekipleri ile birlikte enkaz altındaki insanları kurtarmak için mücadele ediyor.