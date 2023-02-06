İşte depremin merkez üssü! A Haber Pazarcık’tan son durumu ekrana taşındı
Türkiye’yi derinden sarsan 2 büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş’tı. Pazarcık 04,17’de meydana gelen ilk büyük depremden en çok etkilenen nokta oldu. Oradan son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı. Ekranlara yansıyan çanak antenlerin caddede olduğu görüntü ise depremin felaketini gözler önüne serdi.
Türkiye gecenin tam ortasında gözünü deprem felaketi ile açtı. Kahramanmaraş'tan 04.17 gelen 7,7'lik deprem haberi yürekleri dağladı. 10 ili etkileyen felakette yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Binlerce insan ise yaralandı. Devlet tüm imkanlarını seferber etti ve milletinin yardımına koştu.
Arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken Kahramanmaraş Elbistan'dan bir acı haber daha geldi. 7,6 şiddetinde büyük bir deprem daha yaşandı. Deprem noktalarında A Haber ekipleri yaşananları anbean aktarıyor. Pazarcık 04,17'de meydana gelen ilk büyük depremden en çok etkilenen nokta oldu. Oradan son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı. Ekranlara yansıyan çanak antenlerin caddede olduğu görüntü ise depremin felaketini gözler önüne serdi.
Mehmet Geçgel'in canlı yayında aktardıkları:
"Burada çok acı bir tablo var. Trabzon Bulvarı olarak geçen noktada büyük bir yıkım olmuş durumda. Enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Yakınları onlardan gelecek güzel haberleri bekliyor. Vatandaşlar kurtarma ekipleri ile birlikte enkaz altındaki insanları kurtarmak için mücadele ediyor.
Bölgede çok büyük yıkım var binalar çökmüş durumda. Bu bölgede 20'ye yakın bina çökmüş durumda. İki büyük depremden sonra 80'den fazla artçı meydana geldi. Burada yüksek katlı binaların yıkıldığını belirtmek istiyorum. Bölgeye çevre illerden takviyeler yapılmış durumda. Aynı sırada bulunan evlerin tamamı çökmüş durumda.
Hava soğuk dışarıda çalışmaları takip eden destek olan vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. İnsanlar yakınlarında gelecek güzel haberleri bekliyor."
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