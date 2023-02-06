06 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem felaketi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu depreme yakalandı

Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem felaketi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu depreme yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
ABONE OL
Son dakika: Kahramanmaraş’ta deprem felaketi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu depreme yakalandı

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da basın toplantısında depreme yakalandı. Bakan Karaismailoğlu, çök-kapan-tutun yöntemiyle depremden hasar almadan kurtuldu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğündeki deprem, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Adıyaman'da katıldığı koordinasyon toplantısı sırasında meydana geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan saat 13.24'teki 7,6 büyüklüğünde depremden Adıyaman da etkilendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'deki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Adıyaman'a gelen Bakan Karaismailoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısına katıldığı sırada depreme yakalandı.

Depremin hissedilmesiyle masanın altına giren Karaismailoğlu ve diğer ilgililer, sarsıntının sona ermesiyle binadan ayrıldı.

Bakan depreme böyle yakalandı! BAKAN DEPREME BÖYLE YAKALANDI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA