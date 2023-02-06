Malatya’nın simgesi olan Yeni Camii depremde yıkıldı

TARİHİ CAMİ ZARAR GÖRDÜ

Büyük yıkımlardan biri de Malatya'da oldu. Kentte 49 vatandaşın öldüğü, 550 kişinin yaralandığı, 300 binanın ise yıkıldığı öğrenildi. Öte yandan can kayıpları ve yaralıların olduğu kentte, tarihi Yeni Camii'nin de depremden etkilendiği belirtildi.