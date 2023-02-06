Malatya'nın simgesi olan Yeni Camii depremde yıkıldı
Tarihi caminin, dün geceki Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli depremde zarar görmüş, öğle saatlerinde yaşanan Elbistan ilçesi merkezli sarsıntıda ise tamamen yıkıldığı görüldü.
Türkiye, korku dolu bir gün geçiriyor. Kahramanmaraş'ta gece 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu.
Afet nedeniyle yüzlerce bina yıkılırken, binlerce ev de hasar gördü.
TARİHİ CAMİ ZARAR GÖRDÜ
Büyük yıkımlardan biri de Malatya'da oldu. Kentte 49 vatandaşın öldüğü, 550 kişinin yaralandığı, 300 binanın ise yıkıldığı öğrenildi. Öte yandan can kayıpları ve yaralıların olduğu kentte, tarihi Yeni Camii'nin de depremden etkilendiği belirtildi.
KENTİN SİMGESİ
Malatya'nın simgesi haline gelen 123 yıllık camii, yaklaşık 30 saniye süren sarsıntıda zarar gördü. 100 yılı aşkın süredir ayakta duran cami, 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 şiddetindeki depremde büyük oranda hasar görmüştü.
2'NCİ DEPREMDE TAMAMEN YIKILDI
Cami, 3 Mart 1894 yılındaki depremde de yıkılan Hacı Yusuf Camii'nin yerine inşa edilmişti. Vatandaşlar arasında, "Teze Camii" olarak da bilinen tarihi cami, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te yeniden meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremle tamamen yıkıldı.
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