İşte depremin merkez üssü! A Haber Pazarcık’tan son durumu ekrana taşındı

Türkiye’yi derinden sarsan 2 büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş’tı. Pazarcık 04,17’de meydana gelen ilk büyük depremden en çok etkilenen nokta oldu. Oradan son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı. Ekranlara yansıyan çanak antenlerin caddede olduğu görüntü ise depremin felaketini gözler önüne serdi.

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