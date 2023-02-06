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İşte depremin merkez üssü! A Haber Pazarcık’tan son durumu ekrana taşındı

A Haber
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Giriş: 06.02.2023 15:32
Türkiye’yi derinden sarsan 2 büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş’tı. Pazarcık 04,17’de meydana gelen ilk büyük depremden en çok etkilenen nokta oldu. Oradan son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı. Ekranlara yansıyan çanak antenlerin caddede olduğu görüntü ise depremin felaketini gözler önüne serdi.
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