07 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri OSMANİYE DEPREM SON DAKİKA! Osmaniye'de kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu? 7 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ!

OSMANİYE DEPREM SON DAKİKA! Osmaniye'de kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu? 7 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
ABONE OL
OSMANİYE DEPREM SON DAKİKA! Osmaniye’de kaç bina yıkıldı, ölü sayısı kaç oldu? 7 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ!

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem 10 ilde de sarsıntıya yol açtı. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, deprem hakkında açıklama yaptı. 7.7'lik deprem sonrasında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. Peki Osmaniye'de kaç büyüklüğünde deprem oldu, ölü ve yaralı sayısı kaç? İşte, Osmaniye deprem son durum!

Türkiye, büyük deprem felaketiyle karşı karşıya. Kahramanmaraş depremi başta Osmaniye olmak üzere birçok kentten hissedilirken, deprem artçıları da hala devam ediyor. Kent genelinde bazı binalar yıkılırken göçük altında arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor..Osmaniye'de yaşayan vatandaşlar, deprem hakkında detayları öğrenmek istiyor..İşte Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Osmaniye'de ölü ve yaralı sayısı...

OSMANİYE'DE SON DURUM NE?

AFAD, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6'lık depreme derinliği 7 km olarak açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Saat 04.17'de Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde 7 km derinliğinde deprem oldu. Deprem Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde hissedildi.

OSMANİYE'DE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığı'nda Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremde 912 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Başkan Erdoğan, "5 bin 385 vatandaşımız yaralandı. 2 bin 470 kişi kurtarıldı. Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA