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Deprem bölgesi için seferberlik! Yurdun farklı bölgelerinden yardıma koşan ekipler

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Giriş: 06.02.2023 16:48
Son dakika haberleri… Yurt genelinde ekipler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7’lik ve 7,6’lık depremler sonrası harekete geçti. İşte yurdun çeşitli bölgelerinde yola çıkan ekipler...
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