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11 saat sonra kurtarıldılar! Gaziantep Nurdağı'nda iki kişi deprem sonrası enkazdan böyle kurtarıldı

Son dakika haberi... Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden biri ile sarsıldı. Kahramanmaraş'taki 7,7'lik depremin ardından enkazlarda kurtarma çalışmaları sürüyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden son gelişmeleri aktardı. Tanıklar yaşadığı korkunç anları anlattı. Bir genç kız ve yaşlı teyze böyle çıkarıldı...

A Haber
Giriş Tarihi: 06.02.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 15:33
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11 saat sonra kurtarıldılar! Gaziantep Nurdağı’nda iki kişi deprem sonrası enkazdan böyle kurtarıldı

Türkiye'yi sarsan depremin ardından tüm imkanlar seferber edildi. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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11 saat sonra kurtarıldılar! Gaziantep Nurdağı’nda iki kişi deprem sonrası enkazdan böyle kurtarıldı

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden son gelişmeleri aktardı.

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11 saat sonra kurtarıldılar! Gaziantep Nurdağı’nda iki kişi deprem sonrası enkazdan böyle kurtarıldı

Enkazdan çocuklarını kurtaran bir vatandaş yaşadığı korkunç anları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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11 saat sonra kurtarıldılar! Gaziantep Nurdağı’nda iki kişi deprem sonrası enkazdan böyle kurtarıldı

Bina yan yattı. Önce eşimi sonra 2 yaşında bebeğim var ona ulaştım.

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11 saat sonra kurtarıldılar! Gaziantep Nurdağı’nda iki kişi deprem sonrası enkazdan böyle kurtarıldı

En son 10 yaşındaki çocuğuma ulaşamadım. Onu buldum onu bulduktan sonra 2 arkadaş kendi imkanlarımızla bir küçük kuyu gibi bir yer açtık çocuğu oradan çıkardık.