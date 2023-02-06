06 Şubat 2023, Pazartesi
11 saat sonra kurtarıldılar! Gaziantep Nurdağı'nda iki kişi deprem sonrası enkazdan böyle kurtarıldı
Son dakika haberi... Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden biri ile sarsıldı. Kahramanmaraş'taki 7,7'lik depremin ardından enkazlarda kurtarma çalışmaları sürüyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden son gelişmeleri aktardı. Tanıklar yaşadığı korkunç anları anlattı. Bir genç kız ve yaşlı teyze böyle çıkarıldı...
Giriş Tarihi: 06.02.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 15:33
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