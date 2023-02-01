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Haberler Galeri Kanal İstanbul'un önemini anlamayanlara mesaj! İstanbul Boğazı hakkında çarpıcı sözler: Gemilerin yüzde 40'ı tehlikeli

Kanal İstanbul'un önemini anlamayanlara mesaj! İstanbul Boğazı hakkında çarpıcı sözler: Gemilerin yüzde 40'ı tehlikeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi projelerinden Kanal İstanbul'u lekelemeye çalışanlara bir cevap da İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'dan geldi. İstanbul Boğazı'nın risk altında olduğunu belirten Prof. Dr. Ilıcalı, "Boğaz'da bir tehlike var. Geçen yükün en az yüzde 40'ı tehlikeli yük" dedi.

Giriş Tarihi: 01.02.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 12:05
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Kanal İstanbul’un önemini anlamayanlara mesaj! İstanbul Boğazı hakkında çarpıcı sözler: Gemilerin yüzde 40’ı tehlikeli

İstanbul Boğazı'ndan geçen yıl 35 bin 146 gemi geçerken yüzde 40'ının tehlikeli yük taşıdığı kaydedildi.

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Kanal İstanbul’un önemini anlamayanlara mesaj! İstanbul Boğazı hakkında çarpıcı sözler: Gemilerin yüzde 40’ı tehlikeli

Dünya deniz ticareti için önemli bir nokta olan İstanbul Boğazı'ndan bir yıl içerisinde 30 bini aşkın gemi geçiyor. Bu gemilerin bazıları petrol ve petrol ürünlerinin yanı sıra yanıcı ve patlayıcı etkiye sahip gaz ve kimyasallar taşıyor.

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Kanal İstanbul’un önemini anlamayanlara mesaj! İstanbul Boğazı hakkında çarpıcı sözler: Gemilerin yüzde 40’ı tehlikeli

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın paylaştığı verilere göre; İstanbul Boğazı'ndan 2022 yılında 35 bin 146 gemi geçti,149 milyon 987 bin ton tehlikeli yük geçişi sağlandı. Ilıcalı'ya göre bu rakamların her sene artması, İstanbul Boğazı'nı tehlike altına sokuyor.

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Kanal İstanbul’un önemini anlamayanlara mesaj! İstanbul Boğazı hakkında çarpıcı sözler: Gemilerin yüzde 40’ı tehlikeli

"BOĞAZDAN GEÇEN YÜKÜN YÜZDE 40'I TEHLİKELİ"

Mustafa Ilıcalı boğazdan geçen gemileri uzun süredir takip ettiğini belirterek "Boğaz'da bir tehlike var. 2022 yılında Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşına rağmen geçen gemilerin sayısı bir önceki yıla göre değişmemiş hatta aralık ayında tehlikeli yük taşıyan gemilerin sayısı arttı. Bu önemli bir işaret. Bakın gemi geçiş sayılarına baktığımız zaman 2022'de 35 bin 146 gemi geçmiş." ifadelerine yer verdi.

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Kanal İstanbul’un önemini anlamayanlara mesaj! İstanbul Boğazı hakkında çarpıcı sözler: Gemilerin yüzde 40’ı tehlikeli

Ilıcalı, "Taşınan yük 383 milyon 301 bin ton. Tehlikeli yük ise 149 milyon 987 bin ton geçiş sağlanmış. Burada gemi sayısına değil yüke bakmak lazım. Boğaz'ın kapasitesi 25 bin olmasına rağmen kapasite aşılmış. Tehlikeli yük taşıyan gemiler büyük bir tehlike oluşturuyor." dedi.