Kanal İstanbul’un önemini anlamayanlara mesaj! İstanbul Boğazı hakkında çarpıcı sözler: Gemilerin yüzde 40’ı tehlikeli

"BOĞAZDAN GEÇEN YÜKÜN YÜZDE 40'I TEHLİKELİ"

Mustafa Ilıcalı boğazdan geçen gemileri uzun süredir takip ettiğini belirterek "Boğaz'da bir tehlike var. 2022 yılında Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşına rağmen geçen gemilerin sayısı bir önceki yıla göre değişmemiş hatta aralık ayında tehlikeli yük taşıyan gemilerin sayısı arttı. Bu önemli bir işaret. Bakın gemi geçiş sayılarına baktığımız zaman 2022'de 35 bin 146 gemi geçmiş." ifadelerine yer verdi.