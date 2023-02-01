Aydın’da şehir hastanesi yolu tartışması! CHP’li belediye hiçbir çalışma yapmadı

Bugüne kadar muhalefetin yaptığı hep köstek olmak oldu. İstanbul'da yaşananların aynısını Aydın'da da yaşıyoruz. Hiçbir gerekçe sunmadan burada çalışma yapmıyor. Arazilerimiz çok kıymetli ilave olarak 700 dönüm daha arazi istiyor. Bunun neden istendiğine dair bir fikrimiz yok. Biz bin dönüm arazi tahsis etmemize rağmen yolu yapmadı. Devletimiz güçlü biz gerekenleri yapıyoruz."

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