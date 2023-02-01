Aydın'da şehir hastanesi yolu tartışması! CHP’li belediye hiçbir çalışma yapmadı
Aydın'da yapımı devam eden 1400 yataklı şehir hastanesinin inşaatı hızla devam ediyor. Ancak Aydın Büyükşehir Belediyesi hastanenin altyapı ve bağlantı yollarıyla ilgili bir çalışma yapmadı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş değerlendirdi.
Aydın Şehir Hastanesi yüzde 80'i tamamlandı. Aydın büyükşehir belediyesi hastane yollarını yapmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hastane yolları için talimat verdi. Şehir hastanesinin 5,5 kilometrelik yolunu bakanlık yapacak. Altyapı ve yolları devlet yapacak. Aydın Şehir Hastanesi'nin yol ihalesi tamamlandı.
Büyükşehir belediyesi hastanenin yollarını neden yapmıyor? CHP'li belediye vatandaşa hizmetten neden kaçıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er'in konuğu olan AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş değerlendirdi.
AK Partili Mustafa Savaş'ın değerlendirmeleri:
"Bizler şu anda şantiye sahasındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla 20 yıldan veri ilimizde çok önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Şu anda şehir hastanesinin yüzde 80'i tamamlanmış durumda ancak şantiye ile birlikte yürümesi gereken altyapı hizmetlerinin ve yollarının yapılması gerekirdi.
Ama maalesef Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, altyapı hizmetlerinin yapılması, yol işlerinin tamamlanması ve içme suyu hattının döşenmesi gibi hiçbir çalışma yapmadı yapmıyor. Bütüncül imar çalışmaları yapılması kapsamında bin dönüm arazi tahsis ettik. Bunun yetersiz olduğunu beyan ederek elinin taşın altına koymuyor. İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura hastanesinin bir örneğini burada yaşıyoruz.
Burada vatandaşlar şifa bulacak, 4 bin sağlık çalışanı görev alacak. Burada yeni nesil modern bir şehir hastanesi yapıyoruz. Burayı yıl içerisinde açmayı planlıyoruz şehir hastanesinin yüzde 80'i tamamlandı eş zamanlı yapılması gereken yollar ve altyapı başlamadı bile. Ama belediye başkanı hiçbir şekilde çalışma başlatmadı. Biz de bu yaşanan gelişmeler üzerine gereken bilgileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre-Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli şekilde bütüncül bir imar çalışması yapılıyor. Şu an itibarıyla projenin ihalesi yapıldı. Önümüzdeki günlerde de yapım ihalesi olacak. bu yıl içerisinde yapılması gerekenleri yapacağız ve bu hastaneyi hizmete açacağız. Bilindiği şehir hastaneleri ile birlikte pandemide çok önemli bir sınav verdik.
Bugüne kadar muhalefetin yaptığı hep köstek olmak oldu. İstanbul'da yaşananların aynısını Aydın'da da yaşıyoruz. Hiçbir gerekçe sunmadan burada çalışma yapmıyor. Arazilerimiz çok kıymetli ilave olarak 700 dönüm daha arazi istiyor. Bunun neden istendiğine dair bir fikrimiz yok. Biz bin dönüm arazi tahsis etmemize rağmen yolu yapmadı. Devletimiz güçlü biz gerekenleri yapıyoruz."
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