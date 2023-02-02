6'lı koalisyonun anket kavgası! Kemalciler ile Ekremciler birbirine girdi: "Önde gözükmek için parayla bot bastılar"
Adaylık tartışmaları üzerinden birbirine giren 6'lı koalisyon, son olarak anketler üzerinden kavgaya tutuştu. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek ve Ekrem İmamoğlu'nu parlatmak maksadıyla 'anketlere bakalım' operasyonuna girişti. Koalisyonun son görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, 'halk iradesi' vurgusu yapıldı, CHP kanadı ise adayın masadan çıkması gerektiğini dile getirdi. Yaşananların ışığında Twitter'da muhalefetin içler acısı halini ortaya koyan bir gelişme yaşandı. Fonlanan hesaplar üzerinden açılan bir ankette, "Millet İttifakı'nın adayı kim olsun?" diye soruldu. Mansur Yavaş, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun önünde giderken, anket sonuçlarına troller üzerinden 'saldırı' gerçekleşti. Kılıçdaroğlu'nun bir anda öne geçtiği anketi apar topar kaldıran Twitter hesabı, "Ekremciler ile Kemalciler" arasındaki rekabeti paylaştığı görüntülerle ifşa etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde adaylığını açıkça ilan etse de İYİ Parti bu talebi reddediyor. Meral Akşener kazanacak bir aday söylemine sığınıyor, Ekrem İmamoğlu'nun önünü açarak CHP'yi içten vuruyor.
Aynı Akşener, masadaki küçük partilere de 'oyunuz kadar konuşun' ayarı çekiyor, henüz seçim tartısına girmemiş olan DEVA ve Gelecek Partisi'ni hedef tahtasına koyuyor.
AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'NU BİTİRİP İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNÜ AÇACAK 'ANKET' OYUNU
Tüm bu gelişmelerin ışığında geçtiğimiz gün, 11'inci kez toplanan 6'lı masa yazılı bir açıklama yapılmıştı. Duyuruda yer alan 'halkın tercihleri' ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirmişti.
Öte yandan 11. toplantı sonunda masaya getirilen 'anket' kartı İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne çektiği set olarak da yorumlanmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İYİ PARTİ'YE ANKET GÖNDERMESİ: "KAZANACAK ADAY BENİM" RESTİ
Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda açıklamalarda bulundu. Adaylık konusunda sinyaller veren CHP lideri, "Erdoğan'ın karşısında kazanabilir misiniz?" sorusuna "Kazanırım, anketler böyle söylüyor" diyerek yanıt verdi.
FONDAŞLARIN ANKET OYUNU PATLADI
İYİ Parti'nin anket çıkışı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Anketler ve Raporlar isimli Twitter hesabı, "Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?" sorusuyla bir anket başlattı.
Ankette ilk birkaç saati Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun önünde götürüyordu. Birden ankette CHP liderine verilen oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı.
Yaşananlar sonrası anket yayından apar topar kaldırıldı.
TROLLERİN ANKET KAVGASI: İMAMOĞLU MU YAPTIRDI KILIÇDAROĞLU MU?
Twitter hesabından kısa bir süre sonra yapılan yeni paylaşımda, botlar aracılığıyla Kılıçdaroğlu'na oy verildiği ve bu nedenle anketin kaldırıldığı duyuruldu.
Hesap, CHP'li trollerle olan WhatsApp konuşmalarını da ifşa ederek kirli oyunu gözler önüne serdi.
Yayımlanan mesajda, CHP'li olduğu öne sürülen troll lideri, "Benim ekipten böyle bir şey gelmez. Ekremciler bunu bot demek için böyle bir şey yapmış olamazlar mı" diyerek muhalefetin içinde bulunduğu içler acısı hali özetledi.
Bu paylaşımlar bir süre sonra silindi.
AKŞENER VE KURMAYLARINDAN ANKET OYUNU: BAŞ AKTÖR KONDA
Bir yandan da Akşener ve kurmaylarının anketler üzerinden giriştiği algı oyunu dikkatlerden kaçmıyor. Anket oyunun bir numaralı aktörü ise KONDA Araştırma şirketi.
Geride bıraktığımız günlerde İYİ Partili İbrahim Özkan, KONDA imzalı Aralık 2022 tarihli seçim anketini paylaşmış ve İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 19,6 olduğunu iddia etmişti.
CHP FONDAŞI: İYİ PARTİ TÜRKİYE'DE HİÇBİR ANKETTE BU ORANI YAKALAYAMAZ
Bu anket sonrası CHP fondaşı Enver Aysever, hem İYİ Parti'ye hem de KONDA'yı deyim yerindeyse yaylım ateşine tutmuştu.
Aysever, "Meral Akşener kendisine Cumhurbaşkanlığı seçimini getirecek her türlü saha hazırlığına girişti" diyerek Türkiye'deki hiçbir ankette İYİ Parti'nin bu rakamlara ulaşamayacağını belirtmişti.
Bu gelişme tüm sıcaklığını korurken KONDA imzalı Ocak 2023 anketi bir sosyal medya platformu aracılığıyla duyuruldu. Aralık ayında yüzde 19,6 olarak açıklanan İYİ Parti'nin oranı 31 Ocak 2023 tarihli ankette %17.9 verisiyle aktarıldı.
İYİ Parti'nin CHP yandaşlarının bile tepkisini çeken şişirilmiş oy oranlarının gölgesinde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
ANKETTE UMDUĞUNU BULAMAYAN İYİ PARTİ PARAYI BASTI MANİPÜLASYONA BAŞLADI
Buna göre; KONDA'nın Ocak 2023 anketinde abonelerine gönderdiği sonuçlarda İYİ Parti'nin oranı açıklanan %17.9 oranının altında yer alıyor.
Bu durum Akşener ve kurmaylarını tatmin etmeyince devreye para karşılığında paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları sokuldu. Böylelikle DarkWeb isimli Twitter hesabında İYİ Parti'nin oranı %17.9 olarak ilan edildi.
Son ankette CHP'den ve AK Parti'den oy azaltıp İYİ Parti'ye eklendiği de konuşulanlar arasında.
Öte yandan fonlayarak yaptırdığı anket sonucunda bile umduğunu bulamayan İYİ Parti'nin içerisine düştüğü vahim durum bir kez daha gözler önüne serildi.
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