6'lı koalisyonun anket kavgası! Kemalciler ile Ekremciler birbirine girdi: "Önde gözükmek için parayla bot bastılar"

CHP FONDAŞI: İYİ PARTİ TÜRKİYE'DE HİÇBİR ANKETTE BU ORANI YAKALAYAMAZ

Bu anket sonrası CHP fondaşı Enver Aysever, hem İYİ Parti'ye hem de KONDA'yı deyim yerindeyse yaylım ateşine tutmuştu.

Aysever, "Meral Akşener kendisine Cumhurbaşkanlığı seçimini getirecek her türlü saha hazırlığına girişti" diyerek Türkiye'deki hiçbir ankette İYİ Parti'nin bu rakamlara ulaşamayacağını belirtmişti.

Bu gelişme tüm sıcaklığını korurken KONDA imzalı Ocak 2023 anketi bir sosyal medya platformu aracılığıyla duyuruldu. Aralık ayında yüzde 19,6 olarak açıklanan İYİ Parti'nin oranı 31 Ocak 2023 tarihli ankette %17.9 verisiyle aktarıldı.

İYİ Parti'nin CHP yandaşlarının bile tepkisini çeken şişirilmiş oy oranlarının gölgesinde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.