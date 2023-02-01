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6'lı koalisyonda sular durulmuyor! Akşener'in Kılıçdaroğlu'na 'kapris' göndermesine CHP'den jet yanıt

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Giriş Tarihi: 01.02.2023 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
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6’lı koalisyonda sular durulmuyor! Akşener’in Kılıçdaroğlu’na ’kapris’ göndermesine CHP’den jet yanıt

6'lı koalisyondaki adaylık tartışmaları bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarıyla ayyuka çıktı. Akşener, CHP liderinin cumhurbaşkanı adaylığını ilan edeceği söylentileri üzerine, "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez. Milletin iradesi dışında hiçbir iradeye boyun eğmez" açıklamasında bulundu. Söz konusu çıkışa CHP kanadından yanıt gecikmedi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin gizliden destek verdiği 6'lı koalisyonda, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kriz yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde yayımladıkları 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde terör örgütleri FETÖ ve PKK'yı sevindirecek vaatlerde bulunan ortaklar, kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı kavgası üzerinden birbirlerini yiyor.

MERAL AKŞENER'DEN OLAY GÖNDERME: "BU MÜCADELE HİÇBİR KAPRİSE KOLTUK HIRSINA FEDA EDİLEMEZ"

Adını masaya dayatan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıkan Meral Akşener bugün yaptığı açıklama ile olay bir gönderme yaptı.

Akşener, "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez. Milletin iradesi dışında hiçbir iradeye boyun eğmez" dedi.

Akşener TBMM'de yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada, kurban edilemez! Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına, feda edilemez! Milletin iradesi dışında, hiçbir iradeye boyun eğmez! Biz, Millet İttifakı'nı, ferasetle, feragatle, fedakarlıkla kurduk."

ÖNCE ANKET, SONRA MİLLET İRADESİ VURGUSU

Akşener'in "koltuk sevdası" ve "kapris" ifadeleri Kılıçdaroğlu''na mesaj olarak yorumlanırken "Milletin iradesi" ifadeleri oldukça dikkat çekti. Öyle ki Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı 'anket' oyununu devreye sokuyor.

AKŞENER'İN CHP'Yİ HEDEF ALAN SÖZLERİNE CHP'DEN JET YANIT

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemediği" iddialarının hatırlatılarak, "Bugün de grup toplantısında 'Kimse merak etmesin, İYİ Parti burada.' dedi. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye rağmen aday olabilecek mi?" diye sorulması üzerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Hiç kimse merak etmesin CHP de burada, DEVA Partisi de burada, Demokrat Parti de burada, Gelecek Partisi de burada, İYİ Parti de burada, Saadet Partisi de burada. En önemlisi de millet burada. Millet İttifakı'nın adayına liderler karar verecek ve Millet İttifakı'nın adayı Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olacak." şeklinde konuştu.

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