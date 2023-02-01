6’lı koalisyonda sular durulmuyor! Akşener’in Kılıçdaroğlu’na ’kapris’ göndermesine CHP’den jet yanıt

AKŞENER'İN CHP'Yİ HEDEF ALAN SÖZLERİNE CHP'DEN JET YANIT

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemediği" iddialarının hatırlatılarak, "Bugün de grup toplantısında 'Kimse merak etmesin, İYİ Parti burada.' dedi. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye rağmen aday olabilecek mi?" diye sorulması üzerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Hiç kimse merak etmesin CHP de burada, DEVA Partisi de burada, Demokrat Parti de burada, Gelecek Partisi de burada, İYİ Parti de burada, Saadet Partisi de burada. En önemlisi de millet burada. Millet İttifakı'nın adayına liderler karar verecek ve Millet İttifakı'nın adayı Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olacak." şeklinde konuştu.