CHP’den HDP için madde ekledik çıkışı! Ortak mutabakat metni kimlere ne mesaj veriyor? MİT vaadi ne anlama geliyor?

Elbette metinde bizim de acaba olsa iyi olur dediğimiz atıflar var fakat sorunlar var. Diyorlar ki; enflasyon 2 yılda tek haneye düşecek, kişi başına milli gelir 5 yılda 2 katına yükselecek. Bunun nasıl yapılacağına dair hiçbir somut açıklama yok. Nasıl yapılacak bu? Mavi Vatan'daki haklardan vaz mı geçilecek? Bunu aynı zamanda F-35 projesine geri döneceğiz vaadinde görüyoruz. Nasıl döneceksiniz? AK Parti neyi eksik yapıyor da ABD projeye geri almıyor? İşte söylüyorum; Mavi Vatan'dan çekilirseniz, gölgelere sığınmaya devam ederseniz, Avrupa ve ABD'nin güçlü müttefik istemediği gerçeğini kabul ederseniz, ve AB ve ABD çıkarlarına hizmet eden uydu bir devlet olup bu programa dönersiniz. İşte bunu vaat ediyorlar. Bu metnin tamamında bu gizli şifreleri okuyabiliriz.