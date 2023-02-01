CHP’den HDP için madde ekledik çıkışı! Ortak mutabakat metni kimlere ne mesaj veriyor? MİT vaadi ne anlama geliyor?
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi 6’lı koalisyon, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni kamuoyu ile paylaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, mutabakat metniyle ilgili dikkati çeken bir açıklamada bulundu. Bazı maddelerin HDP için eklendiğini itiraf etti. Şehir hastaneleri ihalelerinin durdurulacağı da belirtildi. Toplantının uzun sürmesinden yorgun düşen DP lideri Gültekin Uysal ise uyuya kaldı. Peki koalisyon metni kime ne mesaj veriyor? Ortak metinde PKK ve FETÖ ile mücadele neden yok? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan hukukçu Serkan Toper değerlendirdi.
6'lı koalisyonunun ortak mutabakat metninden FETÖ ve HDP'ye destek mesajları çıktı. Atatürk ve Türk bayrağının olmadığı salonda "Yarının Türkiyesi'' sloganıyla vaatler sıralandı. 6'lı masa, iktidar olması halinde HDP'nin taleplerini yerine getirecek. Kayyum uygulamalarına son verilecek. Siyasi partilere kapatma davası açılması için Meclis izni zorunlu olacak.
Terörden tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasının önü açılacak. Terörle mücadeleye 240 sayfalık metinde sade bir buçuk sayfa ayrıldı. Terörle mücadele başlığında eli kanlı örgütlerin isminin yer almaması dikkat çekti.
Ortak metinde 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan askeri liseler ve harp akademilerinin yeniden açılacağı vaat edildi. Olağanüstü hal kararnamelerine son verileceği vurgulandı. FETÖ'den ihraç edilenlerin işe düşünün önünün açılacağının mesajı verildi, "Mağduriyetlere son vereceğiz" denildi.
Serkan Toper'in canlı yayında öne çıkan açıklamaları:
"Aslında bu metinlerin satır arasını okumaya gerek kalmadı. Ali Babacan açık şekilde itiraf etti. Yani Avrupa'dan aferin almaya yönelik, HDP'ye yeşil ışık yakmak ve destek almaya yönelik bir mutabakat metni hazırlamışlar. Muhalefetin son dönemde bir taktiği stratejisi vardı. Yapay felaket senaryoları oluşturup bunun üzerinden algı siyaseti yapıyorlardı. Yani kendi senaryolarına kendilerince çözüm bulmuşlar. Cumhurbaşkanlığı uçaklarını satıp yangın uçakları satın alacaklarmış. Son derece ciddiyetten uzak, ülke yönetmeye yönelik bir siyasetin mahsulü olmadığı da açık bir metinden bahsediyoruz.
Elbette metinde bizim de acaba olsa iyi olur dediğimiz atıflar var fakat sorunlar var. Diyorlar ki; enflasyon 2 yılda tek haneye düşecek, kişi başına milli gelir 5 yılda 2 katına yükselecek. Bunun nasıl yapılacağına dair hiçbir somut açıklama yok. Nasıl yapılacak bu? Mavi Vatan'daki haklardan vaz mı geçilecek? Bunu aynı zamanda F-35 projesine geri döneceğiz vaadinde görüyoruz. Nasıl döneceksiniz? AK Parti neyi eksik yapıyor da ABD projeye geri almıyor? İşte söylüyorum; Mavi Vatan'dan çekilirseniz, gölgelere sığınmaya devam ederseniz, Avrupa ve ABD'nin güçlü müttefik istemediği gerçeğini kabul ederseniz, ve AB ve ABD çıkarlarına hizmet eden uydu bir devlet olup bu programa dönersiniz. İşte bunu vaat ediyorlar. Bu metnin tamamında bu gizli şifreleri okuyabiliriz.
HDP ile ilgili olarak konuşulanlar var. Parti kapatma ile ilgili olarak TBMM'nin kararını getireceğiz diyorlar. Belediyelere kayyum atama yetkisini sona erdireceğiz diyorlar. Yani orada yerel yönetimler üzerinde idari vesayeti kaldıracağız diyorlar. Ama burada daha kritik bir cümle var. Yerel yönetimleri idari ve mali olarak yeniden yapılandıracaklarını söylüyorlar. Bunu açıklamaları yapmaları gerekiyor. Ne demek bu? Acaba bu HDP'nin size sürekli dayattığı özerk yönetimler ile bir ilişkisi var mı?
HDP en başından beri İçişleri Bakanlığının yerel yönetimler üzerindeki yetkisinin kaldırılmasını istiyordu. Kayyuma son verilmesini ve merkezi bütçeden aldığı paranın artmasını HDP istiyordu. Bunun yanında HDP güvenlik dahil bölgenin yerel yönetimlere devredilmesine dair söylemleri var. İşte bakıldığı zaman bununla ilgili atılan bir takım adımlar var. Bununla ilgili verilen tavizler var, üniter yapıyı zedeleyecek gizli gizli dağıtılmış.
İYİ Partililer sürekli olarak MHP'yi yıpratmak adına 'T.C tabelaları kaldırıldı, andımız kaldırıldı ey MHP' diyerek algı operasyonuna kalkıştılar. Şimdi soruyoruz nerede bu; T.C tabelaları andımız? Yıllarca bunun propagandasını yönetip Meclis kürsülerinde andımız okuyup bunu üzerinden MHP'yi köşeye sıkıştırmak isteyen İYİ Parti, çıkardığınız iki bin 300 maddelik vaat programı emperyalizm selam çakmaktan ibaret, HDP'ye alan açmaktan ibaret, FETÖ'cü KHK'lıların tekrar kamuya iadesi yol açacak bir metinden ibaret. İYİ Parti'nin milliyetçiliği sadece ve sadece 'miş'ten ibaret.
Program yapılırken Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafının olmaması elbette bilinçli yapılan bir iştir. Bu metni okuduktan sonra bunu görüyorsunuz. Cumhur İttifakı'nın protokolünde temel cümle 'Atatürk'ün muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmak' yer alıyor. Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı programında koskocaman bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı var. Ama Millet İttifakı kaderini o kadar HDP'ye bağlamış ki Atatük'ü bırakın Türk bayrağı bile koymadılar. Bu gerçekliği bir halk ile paylaştığımız zaman bizi kuru kuruya siyaset yapıyoruz sanıyorlar. Biz sadece ve sadece ülkemizi savunuyoruz.
MİT Başkanı Hakan Fidan'ı görevden alacaklarını söylüyorlar. İktidar değişiminde bürokraside değişimler olur. Ama bunu seçim vaadi yapmanın amacı nedir? Kimlere mesaj verilmek istenmektedir? Ne için özellikle bu dönemde MİT Başkanı Hakan Fidan'nın görevden alınması seçim vaadi olabiliyor. Bu kadar şifreyi yan yana koyuyoruz sonuç ortada. Tam bağımsızlığın oluşabilmesi için siyasi, ekonomik bağımsızlık gerekir. Ama bununda ötesinde istihbarat faaliyetlerinizin bağımsız ve güçlü olması gerekir. Hakan Fidan görevde olduğu süre zarfında kendi politikalarını üretebilen güçlü ve operasyonel bir istihbaratın temellerini Türkiye'de atmış ve bu konuda Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olan çevrelerin rahatsız olduğu bir isim haline gelmiştir."
İşte 6'lı masanın hükümet programı niteliğindeki Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer alanlar:
- KAYYUM UYGULAMASI VE OHAL KARARNAMELERİNE SON VERİLECEK
- F-35 PROJESİNE GERİ DÖNÜLECEK
- MSB'NİN TEŞKİLAT YAPISI GÖZDEN GEÇİRİLECEK
- ASKERİ OKULLAR TEKRAR AÇILACAK
- İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE GERİ DÖNÜLECEK
- KANAL İSTANBUL İPTAL EDİLECEK
- CUMHURBAŞKANI 7 YIL İÇİN BİR KERELİĞİNE SEÇİLECEK
- SEÇİM BARAJI %3'E DÜŞÜRÜLECEK
- EN AZ %1 OY ALAN SİYASİ PARTİLERİN HAZİNEDEN YARDIM ALMASI SAĞLANACAK
- PARTİ KAPATMA TBMM İZNİNE TABİ OLACAK
- CUMHURBAŞKANLIĞI BÜNYESİNDEKİ KURUL VE OFİSLER LAĞVEDİLECEK
- CUMHURBAŞKANLIĞI ÇANKAYA KÖŞKÜNE TAŞINACAK
- EĞİTİM SİSTEMİ 1+5+4+3 OLACAK
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bağ-Kur tescil affı çıkacak mı, olacak mı 2023? BAĞKUR tescil affı var mı? Borç yapılandırma...
- 1 Şubat FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 ABD FED faiz beklentisi nedir?
- 2023 Şubat ayı 81.268 İŞKUR KPSS şartlı, KPSS şartsız işçi, memur alım ilanları açıklandı!
- Emekliye %122 artışla 5.500 TL yatacak! SSK, BağKur, 4C emeklisine ikramiye düğün bayram ettirecek! Refah payı, taban aylık, intibak...
- HAC KURA TAKVİMİ 2023: 🕋 Diyanet Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları nereden öğrenilir?
- YÖKDİL ne zaman 2023? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır? ÖSYM YÖKDİL SINAV TAKVİMİ!
- Ehliyet affı son dakika çıktı mı? 2023 Ehliyet Affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Ehliyet affı ne zaman çıkacak?
- Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? 2023 GS Ümraniyespor maçı hangi kanalda? MUHTEMEL 11'LER
- Manisa TOKİ kura çekimi çekiliş sonuçları: 1 Şubat 2023 Manisa TOKİ 4.094 konut kura sonuçları ve isim listesi...
- TOKİ İLK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! TOKİ 2023 arsa kura çekimi başladı mı, saat kaçta? Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt...
- İstanbul'da 15 ilçede elektrik kesintisi! 1 Şubat İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İlçe ilçe kesinti saatleri
- ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI | Çanakkale TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE! 2+1, 3+1 Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine...TOKİ İSİM LİSTESİ sorgulama!