Altılı masada yeni kaos! Ahmet Davutoğlu'ndan ortaklarına yaylım ateşi: "İcazet almadan konuşanlar lütfen susun"

KILIÇDAROĞLU '13 ŞUBAT' DEDİ İYİ PARTİ BİR KEZ DAHA YALANLADI: "BÖYLE BİR BİLGİ BİZDE YOK"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine "13 Şubat'ta aday açıklanmasına yönelik bir bilgi bizde mevcut değil" açıklamasını yaptı.

Bu açıklama sonrası terörün siyasi ayağı HDP'ye verdiği destekle bilinen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 6'lı masanın adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

CHP yandaşı TELE 1 ekranlarında adayın 13 Şubat'ta açıklanacağını duyuran Tanrıkulu, "Bu ittifakın ana gövdesini CHP oluşturdu. Masadaki her siyasi parti bu birlikteliğe aynı oranda güç kattı. Önemli olan siyasi partilerin güçleri değil, bu birlikteliğin kendisidir. Diğer siyasi partilerin genel başkanları ve tabanları da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir fikre sahiptir. Büyük bir aksilik olmadığı sürece genel başkanımız 13 Şubat'ta Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak." dedi.