Altılı masada yeni kaos! Ahmet Davutoğlu'ndan ortaklarına yaylım ateşi: "İcazet almadan konuşanlar lütfen susun"
Adaylık tartışmaları üzerinden birbirine giren altılı masada yeni bir kriz patlak verdi. CHP ile İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı üzerinden karşılıklı atışmalara başladı. CHP'li Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun 13 Şubat'ta adaylığını açıklayacağını, İYİ Partili Kürşad Zorlu ise böyle bir bilginin kendilerine iletilmediğini söyledi. Yaşananlar sonrası ortaklarına sinirlenen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Çoğu zaman genel başkanlardan icazet almadan açıklama yapan masadaki parti mensuplarına sesleniyorum; Lütfen susun!" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. Seçimlere az bir zaman kala, muhalefet partileri 'adaylık' tartışmaları üzerinden birbirine düştü.
CHP kanadı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını ön plana çıkarırken, İYİ Parti kanadı ise CHP liderine kapıyı kapatıp, adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi. Bu talep de CHP kanadından veto yeyince İYİ Parti, "Kendi adayımızla seçime gireriz" restini çekti.
13 ŞUBAT KRİZİ
Kaos havasının hakim olduğu iki parti arasında bu kez de 13 Şubat krizi patlak verdi.
CHP'li Özgür Özel, "13 Şubat'ta adayın belirlenmek üzere liderlerin toplanacakları Sayın Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacakları artık biliniyor. 13 Şubat tarihinde adayın belirlenmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
Özel'in bu sözlerine yanıt İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan geldi. Usta,"13 Şubat'ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum" dedi.
KILIÇDAROĞLU TOPA GİRDİ: "13 ŞUBAT'TA ADAY AÇIKLANACAK"
CHP'li Özgür Özel ve İYİ Partili Erhan Usta'dan sonra topa Kemal Kılıçdaroğlu da girdi. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta belirleneceğini duyurdu.
CHP'li kurmaylar ve Kılıçdaroğlu'nun kesin bir dille 13 Şubat'ı işaret etmesi İYİ Parti'de rahatsızlık uyandırdı.
KILIÇDAROĞLU '13 ŞUBAT' DEDİ İYİ PARTİ BİR KEZ DAHA YALANLADI: "BÖYLE BİR BİLGİ BİZDE YOK"
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine "13 Şubat'ta aday açıklanmasına yönelik bir bilgi bizde mevcut değil" açıklamasını yaptı.
Bu açıklama sonrası terörün siyasi ayağı HDP'ye verdiği destekle bilinen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 6'lı masanın adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.
CHP yandaşı TELE 1 ekranlarında adayın 13 Şubat'ta açıklanacağını duyuran Tanrıkulu, "Bu ittifakın ana gövdesini CHP oluşturdu. Masadaki her siyasi parti bu birlikteliğe aynı oranda güç kattı. Önemli olan siyasi partilerin güçleri değil, bu birlikteliğin kendisidir. Diğer siyasi partilerin genel başkanları ve tabanları da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir fikre sahiptir. Büyük bir aksilik olmadığı sürece genel başkanımız 13 Şubat'ta Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak." dedi.
DAVUTOĞLU TOPA GİRDİ
Tüm bu yaşanan gelişmeler etkisini sürdürürken topa 6'lı masanın küçük ortağı Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu girdi.
Davutoğlu, "Çoğu zaman genel başkanlardan icazet almadan açıklama yapan masadaki parti mensuplarına sesleniyorum; Lütfen susun!" diyerek CHP'li ve İYİ Partili kurmayları yaylım ateşine tuttu.
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