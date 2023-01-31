Muharrem İnce'den 6'lı masaya mutabakat metni eleştirisi: "Tartışmalı konular masaya yatırılmamış halının altına süpürülmüş"

"FETÖ VE PKK İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAM"

İnce diğer yandan "altılı masa" bileşeni partilerin bazı üyelerinin Türklük ve Atatürk konularında yaptıkları açıklamaları eleştirerek, "FETÖ'cülerle, PKK'lılarla da iş birliği yapamam. Bunu da istemiyorum. Onun için tek başımıza hareket ediyoruz. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan." ifadesini kullandı.