Muharrem İnce'den 6'lı masaya mutabakat metni eleştirisi: "Tartışmalı konular masaya yatırılmamış halının altına süpürülmüş"
14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere artık az bir süre kalırken Millet İttifakı HDP ve FETÖ'ye adeta selam çaktığı mutabakat metnini paylaştı. HDP'ye "Kayyum atamalarını kaldıracağız" vaadi veren 6'lı masa, FETÖ'cülere de görev iadesi yapacaklarını duyurdu. Millet İttifakı'nın mutabakat metni büyük tepki toplarken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de 6'lı masayı eleştirdi. İnce "Tartışmalı konular masaya yatırılmamış, halının altına süpürülmüş." ifadelerini kullanırken "FETÖ'cülerle, PKK'lılarla da iş birliği yapamam." dedi.
Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere doğru yol alırken Millet İttifakı tarafından hazırlanan mutabakat metni kamuoyuyla paylaşıldı.
HDP'YE "KAYYUMU KALDIRACAĞIZ" VAADİ
İktidarın birçok yatırımı ve uygulamasının sona erdirmeyi hedefleyen bildiride "Kayyum atamaları kaldırılacak" vaadiyle de HDP'ye net bir mesaj verildi.
FETÖ'CÜLERE SELAM ÇAKTILAR
Diğer yandan FETÖ'cüleri de sevindiren Millet İttifakı 15 Temmuz sonrası KHK ile görevinden alınan suçluların görevlerine iade edileceğini bildirdi.
LGBT'NİN BEKLEDİĞİ HABER DE 6'LI MASADAN
LGBT sapkınlığı için zemin oluşturan ve Türkiye'nin çıktığı İstanbul sözleşmesine geri dönüş de Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu'nun imzasıyla 6'lı masa vaadi olarak kayıtlara geçti.
MUHARREM İNCE: HALININ ALTINA SÜPÜRMÜŞLER
Ortak mutabakat metni büyük tepki toplarken bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. İnce yaptığı açıklamada "Tartışmalı konular masaya yatırılmamış, halının altına süpürülmüş." ifadelerini kullandı.
"FETÖ VE PKK İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAM"
İnce diğer yandan "altılı masa" bileşeni partilerin bazı üyelerinin Türklük ve Atatürk konularında yaptıkları açıklamaları eleştirerek, "FETÖ'cülerle, PKK'lılarla da iş birliği yapamam. Bunu da istemiyorum. Onun için tek başımıza hareket ediyoruz. Ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan." ifadesini kullandı.
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