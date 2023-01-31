Ankara kulislerinde bomba Kılıçdaroğlu iddiasını A Haber'de açıkladı! İYİ Parti kendi adayını mı çıkaracak? 6'lı masada şimdi de yetki krizi...
2023 seçimlerine kısa bir süre kalırken Millet İttifakı'ndaki adaylık krizi her geçen gün derinleşiyor. Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı "Ben Kemal, geliyorum" çıkışı gündem olurken İYİ Parti'nin bu söze nasıl bir reaksiyon vereceği merak ediliyor. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Ankara'da İYİ Parti için son kulis bilgilerini paylaştı. İşte detaylar...
14 Mayıs'ta düzenlenecek 2023 seçimlerine artık kısa bir süre kala Millet İttifakı'ndaki adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.
"BEN KEMAL GELİYORUM"
Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı "Ben Kemal, geliyorum" çıkışı ittifak içine bomba gibi düşerken İYİ Parti'nin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Ankara'daki son kulis bilgilerini paylaştı.
İlter Yeşiltaş'ın konuşmasında öne çıkanlar:
Ankara kulislerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı "Ben Kemal, geliyorum" çıkışı konuşuluyor.
İYİ PARTİ TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR
İYİ Partili bir isimle konuştuk ve kendisi "Kılıçdaroğlu kararlı görünüyor" ifadelerini kullandı. İYİ Parti'nin Cihan Paçacı'nın durduğu yerde durduğunu söyleyebiliriz. İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun temkinli yaklaşıyor.
KAZANAMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORLAR
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu durumda İYİ Partili isimler Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşünerek bu adaylığa karşı çıkıyor.
MUHAZAFAKAR SEÇMEN MESAFELİ
Muhafazakar seçmen CHP'ye ciddi anlamda mesafeli. Helalleşme ve baş örtüsü açılımları gerçekleştirildi.
"ADAYINIZ SİZSİNİZ YÜRÜ ÖNÜMÜZDEN"
Kılıçdaroğlu adaylık konusunda diretirse İYİ Parti kendi adayını çıkarabilir. İYİ Partililer Akşener'e "Adayımız sizsiniz yürü önümüzden" diyebilir. İYİ Parti son ana kadar Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması için her türlü mücadeleyi verecek.
ADAY 13 ŞUBAT'TA KESİNLEŞECEK Mİ?
Bu durum henüz net değil. Ama CHP'li bir yetkili bana 13 Şubat'ta açıklanmayacağını söyledi. Ankara Arena Spor Salonu'nda bir tanıtım gerçekleşecek.
"AKŞENER YETKİ ALIP GELSİN"
Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna edilmesi gerekiyor. O günkü toplantıya parti liderleri yetkili kurullardan yetki alıp gelecek. Akşener burada "Yetkili kurullara sormadan karar veremem" derse olay daha da uzayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Süper Lig ara transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig ara transfer dönemi ayın kaçında bitecek?
- Survivor son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 31 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS sonuçları bugün açıklanır mı?
- OGM personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? OGM 1.128 personel alımı başvuru şartları neler?
- Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2. personel alım tarihi açıklandı mı?
- EYT'de kademeli emeklilik tablosu ayyuka çıktı! Torbada o da var! 1999 öncesi ve sonrası yeni hesap! 5 puan + %32 prim, yaş grubu...
- TOKİ arsa kura çekimi ne zaman açıklanacak 2023? TOKİ arsa kura çekim sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2023? MSÜ sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- A101 İNDİRİMLİ ŞUBAT KATALOĞU YAYINLANDI! Bu indirimi kaçıran pişman olur! 31 Ocak-2 şubat A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
- Bekçilik sınavı ne zaman? 2023 1. dönem bekçi alımı Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Mülakat ne zaman?
- Askerlik borçlanması taksitle ödenir mi? SGK 4A 18 ay askerlik borçlanması hesaplama: En düşük, en yüksek ne kadar, kaç TL?
- Ara transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig ara transfer dönemi hangi tarihte bitecek?