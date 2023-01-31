Ankara kulislerinde bomba Kılıçdaroğlu iddiasını A Haber’de açıkladı! İYİ Parti kendi adayını mı çıkaracak? 6’lı masada şimdi de yetki krizi...

ADAY 13 ŞUBAT'TA KESİNLEŞECEK Mİ?

Bu durum henüz net değil. Ama CHP'li bir yetkili bana 13 Şubat'ta açıklanmayacağını söyledi. Ankara Arena Spor Salonu'nda bir tanıtım gerçekleşecek.