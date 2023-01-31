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Ankara kulislerinde bomba Kılıçdaroğlu iddiasını A Haber'de açıkladı! İYİ Parti kendi adayını mı çıkaracak? 6'lı masada şimdi de yetki krizi...

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2023 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
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Ankara kulislerinde bomba Kılıçdaroğlu iddiasını A Haber’de açıkladı! İYİ Parti kendi adayını mı çıkaracak? 6’lı masada şimdi de yetki krizi...

2023 seçimlerine kısa bir süre kalırken Millet İttifakı'ndaki adaylık krizi her geçen gün derinleşiyor. Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı "Ben Kemal, geliyorum" çıkışı gündem olurken İYİ Parti'nin bu söze nasıl bir reaksiyon vereceği merak ediliyor. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Ankara'da İYİ Parti için son kulis bilgilerini paylaştı. İşte detaylar...

14 Mayıs'ta düzenlenecek 2023 seçimlerine artık kısa bir süre kala Millet İttifakı'ndaki adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

"BEN KEMAL GELİYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı "Ben Kemal, geliyorum" çıkışı ittifak içine bomba gibi düşerken İYİ Parti'nin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Ankara'daki son kulis bilgilerini paylaştı.

İlter Yeşiltaş'ın konuşmasında öne çıkanlar:

Ankara kulislerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı "Ben Kemal, geliyorum" çıkışı konuşuluyor.

İYİ PARTİ TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

İYİ Partili bir isimle konuştuk ve kendisi "Kılıçdaroğlu kararlı görünüyor" ifadelerini kullandı. İYİ Parti'nin Cihan Paçacı'nın durduğu yerde durduğunu söyleyebiliriz. İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun temkinli yaklaşıyor.

KAZANAMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORLAR

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu durumda İYİ Partili isimler Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşünerek bu adaylığa karşı çıkıyor.

MUHAZAFAKAR SEÇMEN MESAFELİ

Muhafazakar seçmen CHP'ye ciddi anlamda mesafeli. Helalleşme ve baş örtüsü açılımları gerçekleştirildi.

"ADAYINIZ SİZSİNİZ YÜRÜ ÖNÜMÜZDEN"

Kılıçdaroğlu adaylık konusunda diretirse İYİ Parti kendi adayını çıkarabilir. İYİ Partililer Akşener'e "Adayımız sizsiniz yürü önümüzden" diyebilir. İYİ Parti son ana kadar Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması için her türlü mücadeleyi verecek.

ADAY 13 ŞUBAT'TA KESİNLEŞECEK Mİ?

Bu durum henüz net değil. Ama CHP'li bir yetkili bana 13 Şubat'ta açıklanmayacağını söyledi. Ankara Arena Spor Salonu'nda bir tanıtım gerçekleşecek.

"AKŞENER YETKİ ALIP GELSİN"

Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ikna edilmesi gerekiyor. O günkü toplantıya parti liderleri yetkili kurullardan yetki alıp gelecek. Akşener burada "Yetkili kurullara sormadan karar veremem" derse olay daha da uzayacak.

Ankara kulislerinde bomba iddia! ANKARA KULİSLERİNDE BOMBA İDDİA!

Millet İttifakı’nın adayını duyurdu!

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