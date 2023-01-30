Borçlar nasıl yapılandırılacak?  Vergi yapılandırma rehberi!

Burada önemli olan ilk 2 taksitin ödenmesi bu çok önemli. İlk taksitler 31 Mayıs'ta ödenecek. Matrah artırımı ve stok affı bu yapılandırma paketinin içinde olacak. Bu bir af değil bu bir yapılandırma paketi. Devlet anapara borcunu alacak. Burada bütün kamuya olan borçlar bunun içine giriyor. Peşin ödemek isteyenler için anapara borcu duracak şekilde birikmiş faiz ve cezanın yüzde 90 siliniyor. Borç yeniden güncelleniyor ve peşin olarak ödeyip kurtuluyorsunuz.