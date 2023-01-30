Borçlar nasıl yapılandırılacak? Vergi yapılandırma rehberi!
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geçtiğimiz cuma günü Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Şubat ayı içerisinde yasalaşması bekleniyor. Teklifle tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü otoyol kaçak geçiş cezaları, daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, tüm idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, SGK sigorta primi, işsizlik sigortası primi yapılandırılarak ödenebilecek. Vergi yapılandırma rehberini ve örnek hesaplamaları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifi, cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yeni yapılandırma paketinin şubat ayı içerisinde yasalaşması bekleniyor. 31 Aralık 2022 ve öncesine dair tüm kamu alacakları yapılandırılabilecek, borçlar 48 ayda ödenebilecek.
Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 30 Nisan'a kadar başvuruda bulunabilecek. İlk taksit ödemeleri mayıs ayında yapılacak. Yapılandırılan borçlar 48 ayda, yani 4 yılda tahsil edilecek. Borçlar peşin ödenirse, yüzde 90, idari para cezaları peşin ödenirse asıl alacaktan yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
"Cuma günü bu teklif Meclis'e geldi ve bu ay içerisinde yasalaşacak. Geçmiş yapılandırmalardan farklı olarak birkaç tane yenilik var. Kapsamı çok geniş oldu ve geçmişte paket içerisinde olmayan bazı borçlar da buna dahil edildi. Ödeme süresinde taksitler uzatıldı. 18 taksit 36 ay vade oluyordu. Şimdi her ay ödeme olup 48 aya çıkartıldı. Devlet 4 yıllık bir ödeme süresi verdi.
31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlar kapsam içine alındı. Son dakikaya kadar olan borçlarda sistemin içine girmiş oldu. Burada başvurusu süresi de uzun tutuldu. Vatandaşlara 3 aylık bir başvurusu süresi hakkı verildi. 30 Nisan'a kadar başvurma imkanı var. Yapılandırmanın bozulmasıyla ilgili geçmiş dönemde 2 taksiti ödemediğiniz zaman yapılandırma yeni pakette bu 3 taksite çıkarıldı. 1 takvim yılı içerisinde 3 taksit ödenmezse yapılandırma bozulacak.
Burada önemli olan ilk 2 taksitin ödenmesi bu çok önemli. İlk taksitler 31 Mayıs'ta ödenecek. Matrah artırımı ve stok affı bu yapılandırma paketinin içinde olacak. Bu bir af değil bu bir yapılandırma paketi. Devlet anapara borcunu alacak. Burada bütün kamuya olan borçlar bunun içine giriyor. Peşin ödemek isteyenler için anapara borcu duracak şekilde birikmiş faiz ve cezanın yüzde 90 siliniyor. Borç yeniden güncelleniyor ve peşin olarak ödeyip kurtuluyorsunuz.
Taksitle ödeme isteyen vatandaşlar içinde alternatifler sunuluyor. Taksit sayılarına kat sayı çarpanları var. Taksit sayısı arttıkça kat sayı çarpanı yükseliyor. 12 taksitte 1,09 olan katsayı çarpanı 48 taksitte 1,36 oluyor. Bu katsayı da enflasyon üzerinden hesaplanarak yapılıyor."
VERGİ YAPILANDIRMA REHBERİ
- MATRAH ARTIRIMINDA YÜZDE 20 VERGİ ALINACAK
- İLK TAKSİT 31 MAYIS'TA ÖDENECEK
- VERİLEN BELGELER BAŞKA VERGİ İNCELEMESİNDE KULLANILMAYACAK
- MATRAH ARTIRIMI VERGİ İNDİRİMİNE ENGEL TEŞKİL ETMEYECEK
- KAYITLARDA YER ALMAYAN MAKİNELERİN KDV'SİNİN YARISI ÖDENECEK
BORÇTAN KURTULMA FORMÜLÜ
- 12 taksit: 1,09
- 18 taksit: 1,135
- 24 taksit: 1,18
- 36 taksit: 1,27
- 48 taksit: 1,36
ÖRNEK HESAP
ANAPARA BORCU 10.000 TL
TOPLAM BORÇ 15.000 TL
* 12 AY TAKSİT (1.09)= 10.900
Aylık taksit: 908 TL
* 24 AY TAKSİT (1.18) : 11.800 TL
Aylık taksit: 492 TL
* 36 AY TAKSİT (1.27) : 12.700 TL
Aylık TAKSİT: 1.058 TL
* 48 AY TAKSİT (1.36) : 13.600 TL
Aylık taksit: 284 TL
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