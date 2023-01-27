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Haberler Galeri VERGİ AFFI 2023 | Çıktı mı? Vergi Affı ne zaman yasalaşacak? KYK borçları, Askerlik cezaları... Meclis'e geldi mi? Neleri kapsayacak?

VERGİ AFFI 2023 | Çıktı mı? Vergi Affı ne zaman yasalaşacak? KYK borçları, Askerlik cezaları... Meclis'e geldi mi? Neleri kapsayacak?

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarıyla birlikte vergi affı gündemdeki yerini aldı. Vatandaşlar vergi affı ile ilgili detayları araştırıyor. Kimleri ve hangi borçları kapsayacağı merak edilen konuların başında yer alıyor. Gelecek düzenlemenin 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçları kapsayacağı öğrenildi. Peki vergi affı ne zaman yasalaşacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 12:06
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VERGİ AFFI 2023 | Çıktı mı? Vergi Affı ne zaman yasalaşacak? KYK borçları, Askerlik cezaları... Meclis’e geldi mi? Neleri kapsayacak?

Vergi affının duyurulmasıyla birlikte vatandaşlar Meclis'e ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde detayları paylaşılan yapılandırma paketinin 2 bin TL üzeri borçlarda uygulanması bekleniyor. Peki vergi affı ne zaman yasalaşacak? Vergi affı Meclis'e geldi mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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VERGİ AFFI 2023 | Çıktı mı? Vergi Affı ne zaman yasalaşacak? KYK borçları, Askerlik cezaları... Meclis’e geldi mi? Neleri kapsayacak?

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU

23 Ocak tarihli Kabine Toplantısı ardından; "Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlara vermek istediğini" söyleyen Erdoğan, 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenlemenin zaten yapıldığını anımsattı.

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VERGİ AFFI 2023 | Çıktı mı? Vergi Affı ne zaman yasalaşacak? KYK borçları, Askerlik cezaları... Meclis’e geldi mi? Neleri kapsayacak?

Başkan Erdoğan, "Şimdi de aynı uygulamayı, vergi dairelerimize vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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VERGİ AFFI 2023 | Çıktı mı? Vergi Affı ne zaman yasalaşacak? KYK borçları, Askerlik cezaları... Meclis’e geldi mi? Neleri kapsayacak?

apılan düzenlemelerin temel amacının devletle vatandaşın küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin kaynakları, milletin zenginliği, devletin geliri arttıkça ortaya çıkan imkanı 85 milyonun tamamının huzuru ve refahı için kullanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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VERGİ AFFI 2023 | Çıktı mı? Vergi Affı ne zaman yasalaşacak? KYK borçları, Askerlik cezaları... Meclis’e geldi mi? Neleri kapsayacak?

VERGİ AFFI YASALAŞTI MI?

Bakan Nebati'den son dakika vergi affı açıklaması geldi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdelerden en büyüğü "bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Yapılandırma Kanunu" konusundaki müjdesidir.