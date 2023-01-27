HaberlerGaleriVERGİ AFFI 2023 | Çıktı mı? Vergi Affı ne zaman yasalaşacak? KYK borçları, Askerlik cezaları... Meclis'e geldi mi? Neleri kapsayacak?
VERGİ AFFI 2023 | Çıktı mı? Vergi Affı ne zaman yasalaşacak? KYK borçları, Askerlik cezaları... Meclis'e geldi mi? Neleri kapsayacak?
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarıyla birlikte vergi affı gündemdeki yerini aldı. Vatandaşlar vergi affı ile ilgili detayları araştırıyor. Kimleri ve hangi borçları kapsayacağı merak edilen konuların başında yer alıyor. Gelecek düzenlemenin 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçları kapsayacağı öğrenildi. Peki vergi affı ne zaman yasalaşacak?