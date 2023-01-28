Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Kemal Kılıçdaroğlu 6’lı masa dışında adaylığını ilan edecek!
A Haber’de yayınlanan 'Satır Arası' programında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin nabzı tutuldu. Barut fıçısına dönen 6’lı masada kaos zirveye tırmalıyor. AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, canlı yayında bomba açıklamalar yaparak, "Kavga büyüdü pazartesi günü CHP’nin büyükşehir belediyeleri Ankara’ya çağrıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme bildirisini açıklayacaklar." dedi. "CHP’liler meydan okuyacak Meral Akşener’e karşı" ifadelerine yer veren Sayan, "Kemal Kılıçdaroğlu 6’lı masa dışında adaylığını ilan edecek" kulis bilgisini paylaştı.
A Haber'de flaş açıklamalarda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Son bir kulis bilgisi vermek isterim. Kavga büyüdü pazartesi günü CHP'nin büyükşehir belediyeleri Ankara'ya çağrıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme bildirisini açıklayacaklar. Yani kavga başladı. Biraz önce bana gelen bilgi bu yöndedir. CHP kulislerinde bilgi kaynağım var." dedi.
CHP'DEN AKŞENER'E KARŞI BİLDİRİ
Sayan, "6'lı masa Sabih Kanadoğlu rolüne soyundu. Bunlarda Yaşar Büyükanıt'ın rolüne soyunuyorlar. Pazartesi günü Meral Akşener'e karşı bildiri yayımlayacaklar. Savaş var 6'lı masada." ifadelerine yer verdi.
"AKŞENER'İN YAPTIĞI KILIÇDAROĞLU VE CHP'YE HAKARETTİR"
Savcı Sayan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Meral Akşener 'Ben başbakanlık için kimse ile pazarlık yapmam. 1. parti olacağım' dedi. Bu ne demek aynı zamanda Kılıçdaroğlu ve CHP'ye hakarettir. Masada anlaşmazlık çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu masayı topladı. Hemen masadan sonra Ekrem İmamoğlu Bursa'ya gitti. İmamoğlu Ankara'ya gidecek mi gitmeyecek mi? Bunu bilmiyorum."
İMAMOĞLU'NDA BÜYÜK PANİK
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "İmamoğlu yakın çevresindeki arkadaşlarına 'Kemal Bey bizi İstanbul belediye başkanı da yapmaz. Biz CHP genel başkanlığı alsaydık alırdık. O da görülmüyor. Bu seçim Bizim kurtuluşumuz. Ne olursa olsun bizim bu seçimde aday olmamamız gerekiyor.' demiş. Dolayısıyla sermayeden de desteği aldı. İmamoğlu kesin adaydır. Yani bugünkü şartları göz önünde bulundurursak. " şeklinde konuştu.
"KILIÇDAROĞLU 6'LI MASA DIŞIN ADAYLIĞINI İLAN EDECEK"
6'lı masa için sözlerini bir üst seviyeye çıkaran sayan, "Şimdi ipler koptu birbirlerini tanımıyorlar. CHP'liler meydan okuyacak Meral Akşener'e karşı. Akşener İmamoğlu kozunu oynayacak. CHP seçime kadar paramparça olacak. Bu gidişle Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masa dışında adaylığını açıklayacak." açıklamasını yaptı.
CHP KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
CHP kanadı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını ön plana çıkarırken, İYİ Parti kanadı ise CHP liderine kapıyı kapatıp, adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi.
Bu talep de CHP kanadından veto yiyince İYİ Parti'den sert bir tepki geldi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, geçtiğimiz günlerde bir gazeteye verdiği demeçte, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin iki ihtimalin olduğunu belirterek, "Ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir" dedi.
İkincisinin daha olası olduğunu belirten Paçacı, "O zaman ne olur?" sorusuna, "Altılı Masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir." yanıtını verdi.
İYİ PARTİ'DE 'KILIÇDAROĞLU' KIYIMI
Yaşananlar sonrası ittifak birbirine girdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Paçacı'yı görevden el çektirdi. İYİ Partili Paçacı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'NU BİTİRİP İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNE AÇACAK 'ANKET' OYUNU
Yaşananlar sonrası 11'inci kez toplanan 6'lı masa yazılı bir açıklama yaptı. Duyuruda yer alan 'halkın tercihleri' ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi.
Öte yandan 11. toplantı sonunda masaya getirilen 'anket' kartı İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne çektiği set olarak da yorumlandı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E KARŞI ATAK: CHP TEŞKİLATI DEVREDE
Akşener'in desteğini arkasına alan İmamoğlu'nun kendisini parlatma çabaları il il yaptığı ziyaretlerle dikkat çekerken CHP teşkilatından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti.
"ÇOK YAKINDA"
4 Şubat 2023 tarihini işaret eden Killik, kum saati emojisini de paylaşımına ekledi ve "Çok yakında" ifadelerini kullandı.
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