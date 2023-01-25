Başkan Erdoğan talimatı verdi! 10 milyon kişi için 470 milyarlık yapılandırma

MATRAH ARTIRIMINA % 10 İNDİRİM

İşletmelerin 2018-2021 yılları için matrah ve vergi artırımı yapmaları halinde vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacağını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, artırılan matrahların vergilerini peşin ödeyenlerin vergi aslına yüzde 10 indirim sağlanacağını söyledi. İzmir'de iş dünyası ile bir araya gelen Nebati, teklifte önemli bir yeniliğin de taksit süresinin 4 yıla çıkarılması olduğunu ifade etti. Nebati ayrıca yapılandırılan borcun idari para cezası olması durumunda asıl alacaktan da yüzde 25 indirim sağlandığını kaydetti. Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.