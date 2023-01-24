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Borç Yapılandırma Paketi neleri kapsıyor? BORÇ YAPILANDIRMASI nasıl olacak? Uzman isim detayları A Haber'de anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketini açıkladı. Peki borç yapılandırması nasıl olacak? Borçlarını düzenli ödeyenler için farklı bir çalışma yapılıyor mu? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 24.01.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 14:19
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Borç Yapılandırma Paketi neleri kapsıyor? BORÇ YAPILANDIRMASI nasıl olacak? Uzman isim detayları A Haber’de anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası borç yapılandırması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Borç Yapılandırma Paketi neleri kapsıyor? BORÇ YAPILANDIRMASI nasıl olacak? Uzman isim detayları A Haber’de anlattı

Başkan Erdoğan, "Vergi daireleri, gümrükler, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın vergi borçlarının cezalarını kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Borç Yapılandırma Paketi neleri kapsıyor? BORÇ YAPILANDIRMASI nasıl olacak? Uzman isim detayları A Haber’de anlattı

Ehliyet cezası olanlara yönelik sevindirici gelişmeyi de açıklayan Başkan Erdoğan, sürücülere af geldiğini bildirerek "Cezalar silinecek ve ehliyet iadesi sağlanacak." şeklinde konuştu.

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Borç Yapılandırma Paketi neleri kapsıyor? BORÇ YAPILANDIRMASI nasıl olacak? Uzman isim detayları A Haber’de anlattı

Peki borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor? Ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Borç Yapılandırma Paketi neleri kapsıyor? BORÇ YAPILANDIRMASI nasıl olacak? Uzman isim detayları A Haber’de anlattı

Gerçekten önemli bir beklenti vardı toplumun genelinde yapılandırmaya dair olarak. 2020 yılından itibaren dünya çok da normal bir durumdan geçmedi. Pandemi oldu pandemi sonrasında tedarik zincirleri bozuldu enflasyonlar arttı emtia fiyatları arttı Rusya – Ukrayna savaşı, enerji fiyatları derken esasında zor bir 3 yılı biz geride bıraktık.