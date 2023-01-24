Borç Yapılandırma Paketi neleri kapsıyor? BORÇ YAPILANDIRMASI nasıl olacak? Uzman isim detayları A Haber’de anlattı

Gerçekten önemli bir beklenti vardı toplumun genelinde yapılandırmaya dair olarak. 2020 yılından itibaren dünya çok da normal bir durumdan geçmedi. Pandemi oldu pandemi sonrasında tedarik zincirleri bozuldu enflasyonlar arttı emtia fiyatları arttı Rusya – Ukrayna savaşı, enerji fiyatları derken esasında zor bir 3 yılı biz geride bıraktık.