Prim borcu olana tarihi kolaylık! Yapılandırma sosyal güvenlikte de büyük fırsat sunacak | O borçlar silinecek
Yaklaşık 5 milyon EYT'linin merakla beklediği haber geldi. EYT düzenlemesi teklifi Meclis'e geldi ve imzaya sunuldu. Bu yasa teklifiyle birlikte eş zamanlı yaşama geçirilecek yapılandırma paketi de Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçların yapılandırılması için büyük fırsat sunacak.
1 MAYIS 2021 SONRASI SİLİNECEK
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Daha önceki borçları nedeniyle prim günü silinen Bağ-Kur'lular yapılandırma yasasıyla eksik günlerini daha az maliyetle ödeyip emekli olabilecek. Sadece EYT'liler için fırsat olmayacak, daha önceki yapılandırmanın uygulamaya girdiği 1 Mayıs 2021 tarihinden sonra oluşan Bağ-Kur borçları da ödenmemesi durumunda silinecek. Bu da yaklaşık 35-40 bin liralık borcun silinmesi anlamına geliyor.
SGK'YA OLAN HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
Yapılandırma paketi SGK'ya olan isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigorta primi, işlemi işlerde eksik asgari işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim asılları gecikme zammı ve gecikme cezaları, Kurum tarafından takip edilen damga özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 4-1/A, B, C sigorta primi emeklilik keseneği ve sosyal güvenlik destek primi, idari para cezalarını kapsıyor.
BU FIRSATI KAÇIRMAYIN
EYT yasası yaşama geçtiğinde aylık bağlanabilmesi için kişinin sigortalılığı nedeniyle prim ve prime dayalı borcunun olmaması gerekiyor. SGK'ya borcu olanlar için de 31 Aralık 2022 milat olacak. 1 Mayıs 2021 yılında çıkan yapılandırma ile önceki yıllara ait Bağ- Kur borçları silindi. Silinen bu sigortalılık süreler asgari ücret üzerinden (1 gün asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında) ödenerek ihya edilebiliyor.
Bugüne kadar yapılandırma düzenlemelerinde prim borçlarının gecikme faizi ve gecikme cezaları silinerek Yİ-ÜFE dikkate alınarak enflasyon farkı uygulandı. Bağ-Kur ihyası için 2022'de başvuranlar günlük 74.41 lira, şu anda 115 lira ödeyecek. Yapılandırma geldiğinde geçmiş dönemler satın alındığından faizler silindiğinde ciddi rahatlama sağlayacak. Borçların yaklaşık üçte biri azalmış olacak.
1 MAYIS 2021 SONRASI DONDURULABİLECEK
EYT kapsamında eksik primi olup 1 Ekim 2008'den önce prim yatırmayanlar, bu tarihten itibaren işyeri açık olanlar, şirket ortakları ihya yapmak durumunda. Bu döneme ilişkin primlerin tamamının satın alınması gerekiyor. 1 Mayıs 2021 sonrası primlerin ödenmesi gerekiyorsa anapara yatırılacak, faizleri de silinecek. SGK'ya borç olmaması, asgari ücret başta olmak üzere birçok teşvikten yararlanmanın koşulları arasında yer alıyor.
BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Yasal düzenleme yürürlüğe girdikten sonra hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem de Sosyal Güvenlik Kurumu uygulama usullerine ilişkin tebliğ yayınlayacak. Bağ-Kur sigortalılarını ve primini kendisi yatıranlar e-devlet üzerinden, şahsen ya da posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik merkezine başvuru yapabilecek. İşverenler de e-sigorta üzerinden ya da posta yoluyla sosyal güvenlik merkezlerine başvurabilecek. Bağ-Kur ihyasından vefat eden çalışanın eş ve çocukları da yararlanabilecek.
YÜZDE 90'I SİLİNİYOR
Paket yürürlüğe girdikten sonra SGK kamu bankalarıyla bir anlaşma yaparsa, prim borçları için bankalar devreye girebilecek. Prim gününü tamamlamak için gereken parası olmayana emekli aylığından kesinti şeklinde bir kredi uygulaması söz konusu olabilecek. Yapılandırılan prim borcu peşin ödenirse, Yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90'ından da vazgeçilecek. Yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.
KAMU BANKALARINDAN KREDİ DESTEĞİ
Yapılandırma paketi yürürlüğe girdikten sonra SGK'nın kamu bankalarıyla bir anlaşma yapması durumunda prim borlarının ödenmesi konusunda kamu bankalarının devreye girebilecek. Prim gününü tamamlamak için gereken parası olmayana emekli aylığından kesinti şeklinde bir kredi uygulaması söz konusu olabilecek. Önceki uygulamalarda 60 aya kadar vadeyle ödeme imkânı sunularak çok sayıda vatandaşın emekli olmasına olanak tanınmıştı.
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