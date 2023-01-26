Prim borcu olana tarihi kolaylık! Yapılandırma sosyal güvenlikte de büyük fırsat sunacak | O borçlar silinecek









BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Yasal düzenleme yürürlüğe girdikten sonra hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem de Sosyal Güvenlik Kurumu uygulama usullerine ilişkin tebliğ yayınlayacak. Bağ-Kur sigortalılarını ve primini kendisi yatıranlar e-devlet üzerinden, şahsen ya da posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik merkezine başvuru yapabilecek. İşverenler de e-sigorta üzerinden ya da posta yoluyla sosyal güvenlik merkezlerine başvurabilecek. Bağ-Kur ihyasından vefat eden çalışanın eş ve çocukları da yararlanabilecek.