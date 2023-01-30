Bir yanda Cumhur diğer yanda Millet İttifakı! İşte seçime doğru ittifakların 5 yıllık karnesi

Millet İttifakı'nın en büyük partisi CHP, projeye zaten inanmamıştı, açılışına da gelmedi. İYİ Parti ise Togg kampüsü açılışına temsilci gönderdi, projeyi tebrik etti. Dış politika konusu da ittifaklar arasındaki farklılığı gösterdi. Millet İttifakı ise dış politika konusunda da ayrı düştü. Mülteci konusu, İstanbul Sözleşmesi. İHA ve SİHA üretimi. Bunlar Cumhur İttifakı'nın ortak hareket ettiği, Millet İttifakı'nın uzlaşamadığı konulardan sadece birkaçı… İttifaktaki en önemli konulardan biri de liderlerin birbirine karşı yaklaşımı. Erdoğan ile Bahçeli arasındaki samimiyet ittifakın uyumunu zaten gözler önüne seriyor. Zaten liderlerin sık sık bir araya gelip gelişmeleri değerlendirmesi de başka bir örnek.