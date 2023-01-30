30 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Bir yanda Cumhur diğer yanda Millet İttifakı! İşte seçime doğru ittifakların 5 yıllık karnesi

Bir yanda Cumhur diğer yanda Millet İttifakı! İşte seçime doğru ittifakların 5 yıllık karnesi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.01.2023 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
ABONE OL
Bir yanda Cumhur diğer yanda Millet İttifakı! İşte seçime doğru ittifakların 5 yıllık karnesi

Seçim tarihi gün gün yaklaşıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı ve uygulayacağı programı belli. Ancak Millet İttifakı'nda durum tam tersi. Aday krizi devam ediyor. En önemli konuların başını çeken terörle mücadelede bile belirsizlik yaşanıyor. İki ittifak 5 yılda neler yaptı? İşte tüm detaylar…

İşte ittifakların 5 yıllık karnesi İŞTE İTTİFAKLARIN 5 YILLIK KARNESİ

Bir yanda AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı. Bir yanda Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı ve onların kurduğu masaya dahil olan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi.

2018 Genel Seçimleri ile hayata geçen seçim ittifakları 5 yıllık süreçte geride birçok iz bıraktı. Ve geleceğe de ışık tutuyor. Cumhur İttifakı, 5 yıllık süreçte uyumu, dayanışması ve en önemlisi samimiyetiyle dikkat çekti. Cumhur İttifakı ortak kararla Başkan Erdoğan'ı aday belirledi. Tüm üyeler Erdoğan'ın arkasında durdu. Erdoğan'a adaylık sürecinde ve seçim kazandıktan sonra herhangi bir dayatma olmadı. İttifak üyeleri ne pazarlığa oturdu nede karşılık bekledi.

Diğer tarafta Millet İttifakı. 2018 seçimleri de adaylık kriziyle geçmişti. Birçok isim öne atıldı. Ancak ittifak uzlaşamadı. Ve ayrı adayla gitmeye, seçim ikinci tura kalırsa ortak adayı desteklemeye karar verdiler. Seçim ikinci tura kalmadı. Zaten Millet İttifakı'ndaki kriz de gün yüzüne çıktı.

İttifakların 5 yıllık döneminde de benzer görüntüler ortaya çıktı. Cumhur İttifakı tutarlı adımlar atarken Millet İttifakı birçok konuda anlaşamadı. Terörle mücadele hükümetin kararlılıkla yürüttüğü konulardan biri oldu. Başkan Erdoğan'ın ittifak ortakları MHP lideri Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, hükümete tam destek verdi.

Millet İttifakı ise terörle mücadelede uzlaşamadı. CHP Türkiye'ye yurt dışına operasyon yetkisi veren tezkereye "hayır" derken, İYİ Parti "evet" oyu kullandı. Millet İttifakı, terörle arasına mesafe koymayan HDP konusunda da anlaşamadı. Türkiye'nin milli projeleri de ittifakların uyumunu test eden gelişmeler oldu. Cumhur İttifakı beklendiği gibi Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a sahip çıktı.

Millet İttifakı'nın en büyük partisi CHP, projeye zaten inanmamıştı, açılışına da gelmedi. İYİ Parti ise Togg kampüsü açılışına temsilci gönderdi, projeyi tebrik etti. Dış politika konusu da ittifaklar arasındaki farklılığı gösterdi. Millet İttifakı ise dış politika konusunda da ayrı düştü. Mülteci konusu, İstanbul Sözleşmesi. İHA ve SİHA üretimi. Bunlar Cumhur İttifakı'nın ortak hareket ettiği, Millet İttifakı'nın uzlaşamadığı konulardan sadece birkaçı… İttifaktaki en önemli konulardan biri de liderlerin birbirine karşı yaklaşımı. Erdoğan ile Bahçeli arasındaki samimiyet ittifakın uyumunu zaten gözler önüne seriyor. Zaten liderlerin sık sık bir araya gelip gelişmeleri değerlendirmesi de başka bir örnek.

Millet İttifakı'nda ise dikkat çeken konu, liderlerin birbirlerine karşı sert tutumları. Şimdi sırada 2023 seçimleri var ve manzara benzer. Cumhur İttifakı'nda yine uzlaşı var. Millet İttifakı'nda ise yine belirsizlik. Yine ittifakı içinde farklı isimler önerenler var. Bir yanda devlette vazgeçilmez olan ve istikrarın en önemlisi olan uyum var. Bir yanda koalisyon dönemlerini hatırlatan, sonucunda kaostan başka bir şey vadetmeyen birliktelik.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
6’lı masanın mutabakat metni Gültekin Uysal’ı uyuttu! 6'LI MASANIN MUTABAKAT METNİ GÜLTEKİN UYSAL'I UYUTTU!
CHP Kılıçdaroğlu’nun adaylığını duyurdu CHP KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI DUYURDU
HÜDA-PAR lideri A Haber’e konuştu! HÜDA-PAR LİDERİ A HABER'E KONUŞTU!
6’lı masadan kukla cumhurbaşkanı adayı ol baskısı! 6'LI MASADAN "KUKLA CUMHURBAŞKANI ADAYI OL" BASKISI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA